दाऊद इब्राहिम के जिस भाई ने लिखे थे सलमान खान और ऋषि कपूर की मूवीज के गाने, रहमान डकैत ने उसे उतारा था मौत के घाट

रहमान डकैत से पंगा लेना दाऊद इब्राहिम को पड़ा भारी
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की काफी चर्चा हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही इस फिल्म के कई किरदार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत काफी सुर्खियों में रहा और अब फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम की हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में ल्यारी के गैंगस्टर रहमान डकैत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के भाई नूरा कासकर को काफी दर्दनाक मौत दी थी. दाऊद इब्राहिम का ये वो भाई था जिसने सलमान खान और ऋषि कपूर की फिल्मों में गाने लिखे थे. आइए जानतें कि नूरा कासकर की जिंदगी का किस्सा क्या रहा है और उसे रहमान डकैत ने क्यों मारा था.