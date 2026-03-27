दाऊद इब्राहिम के जिस भाई ने लिखे थे सलमान खान और ऋषि कपूर की मूवीज के गाने, रहमान डकैत ने उसे उतारा था मौत के घाट

1/8





रहमान डकैत से पंगा लेना दाऊद इब्राहिम को पड़ा भारी डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की काफी चर्चा हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही इस फिल्म के कई किरदार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत काफी सुर्खियों में रहा और अब फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम की हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में ल्यारी के गैंगस्टर रहमान डकैत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के भाई नूरा कासकर को काफी दर्दनाक मौत दी थी. दाऊद इब्राहिम का ये वो भाई था जिसने सलमान खान और ऋषि कपूर की फिल्मों में गाने लिखे थे. आइए जानतें कि नूरा कासकर की जिंदगी का किस्सा क्या रहा है और उसे रहमान डकैत ने क्यों मारा था.

2/8





दाऊद इब्राहिम का भाई था क्रिएटिव अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम ने काफी क्राइम किए. वहीं, उसके भाई भी क्राइम की दुनिया में एक्टिव रहे हैं. दाऊद इब्राहिम का एक भाई नूरा कासकर जुर्म की दुनिया था लेकिन वह क्रिएटिव भी था. उसको गाने लिखने का शौक था, जो उसने पूरा भी किया है.

3/8





नूरा कासकर ने लिखे फिल्मों के गाने नूरा कासकर ने बॉलीवुड फिल्मों के गानों के लिए बोल लिखे हैं. नूरा कासकर ने सलमान खान की फिल्म 'पत्थर के फूल' के गाने 'तुमसे जो प्यार हुआ' लिखा था. इसके अलावा उसने ऋषि कपूर की फिल्म 'श्रीमान आशिक' का गाना 'चूम लू होंठ तेरे' के लिरिक्स लिखे.

Advertisement

4/8





रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम से लिया था बदला दाऊद इब्राहिम से बदला लेने के लिए उसके भाई नूरा कासकर को रहमान डकैत ने मौत के घाट उतार दिया था. रहमान डकैत ने नूरा कासकर तड़पाकर मारा. फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डैकत का डायलॉग वो कसाईनुमा मौत देता है. ठीक उसी तरह रियल लाइफ में रहमान डकैत ने नूरा कासकर को मारा था.

5/8





दाऊद इब्राहिम ने की थी रहमान डकैत की बेइज्जती रहमान डकैत ने नूरा कासकर को क्यों मारा? इस बात का जिक्र कई रिपोर्ट में किया गया है. रहमान डकैत के दोस्त की प्रॉपर्टी कराची में थी और इस बार दाऊद इब्राहिम ने कब्जा कर लिया था. रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम से प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए कहा था. लेकिन दाऊद ने रहमान की बात नहीं मानी और उसकी बेइज्जती कर दी.

6/8





रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम के भाई का करवाया किडनैप रहमान डकैत को दाऊद इब्राहिम की ये बात बहुत बुरी लगी और उसने बदला लेने की ठान ली. रहमान डकैत ने उसके छोटे भाई नूरा कासकर को किडनैप करवा लिया. जब ये बात दाऊद इब्राहिम को पता चली तो उसने रहमान डकैत को फोन किया.

Advertisement

7/8





दाऊद इब्राहिम ने रहमान डकैत से की रिक्वेस्ट दाऊद इब्राहिम ने रहमान डकैत से कहा कि वह उसके भाई नूरा कासकर को छोड़ दे, वह उसके दोस्त की प्रॉपर्टी छोड़ देगा. इस पर रहमान डकैत ने कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है. ये बात पहले सोचनी चाहिए थे.

8/8



