रणवीर सिंह से पहले इन 7 मर्दों पर दिल हार चुकी हैं दीपिका पादुकोण! किसी ने दिया धोखा तो किसी से रहा गहरा नाता

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रणवीर सिंह से पहले इन 7 मर्दों पर दिल हार चुकी हैं दीपिका पादुकोण! Deepika Padukone Affair List: बॉलीवुड की दो-दो मच अवेटेड फिल्मों अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की 'राका' (Raaka) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'किंग' (King) को लेकर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुईं थी, लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी की न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर कर उनकी खुशी को दोगुनी कर दी. दीपिका ने सितंबर 2024 को एक प्यारी बेटी 'दुआ' को जन्म दिया था वहीं, अब एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनने के लिए तैयार है.

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रणवीर से पहले 7 मर्दों पर दिल हार चुकी हैं दीपिका दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बी-टाउन के पॉपुलर कपल में गिने जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस ने अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की वैसे ही उनके अफेयर्स पर भी खूब बातें हो रही है. दरअसल, रणवीर सिंह संग शादी से पहले एक्ट्रेस का नाम 7 मर्दों के साथ जुड़ा. तो चलिए आपको उन सातों के बारे में बताते हैं.

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कौन था Deepika Padukone का पहला प्रेमी? दीपिका पादुकोण के करियर की शुरुआत में उनका नाम मॉडल और एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम (Muzammil Ibrahim) के साथ जुड़ा था. मुजम्मिल को दीपिका के पहले प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है.

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इस फेमस मॉडल की डेट कर चुकी हैं दीपिका बॉलीवुड के फेमस एक्टर और मॉडल उपेन पटेल (Upen Patel) को भी दीपिका पादुकोण शादी से पहले डेट कर चुकी हैं. दोनों एक फेमस फोटोशूट के दौरान मिले थे और इसके बाद उनके बीच कुछ समय तक अफेयर चला था. हालांकि, इनका रिलेशनशिप कभी ऑफिशियल नहीं था.

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3 साल तक लिव-इन में थे निहार पांड्या-दीपिका मॉडलिंग के दिनों में दीपिका पादुकोण की मुलाकात एक्टर और मॉडल निहार पांड्या (Nihar Pandya) से हुई थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये रिश्ते में आ गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निहार और दीपिका मुंबई आने के बाद करीब 3 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी थे. हालांकि, बाद में इनका रिश्ता टूट गया.

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सिद्धार्थ माल्या से क्यों टूटा दीपिका का रिश्ता? रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी का नाम बिजनेस टायकून विजय माल्या के बेटे सिद्धर्थ माल्या (Siddharth Mallya) के साथ भी जुड़ चुका है. कहा जाता है कि, दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, दीपिका सिद्धार्थ के प्यार में पागल थीं, लेकिन बाद में सिद्धार्थ का बर्ताव एक्ट्रेस के लिए खराब होता गया जिससे परेशान होकर दीपिका पादुकोण ने ये रिश्ता खत्म कर लिया.

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दीपिका की खूबसूरती के कायल थे MS Dhoni क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके महाना खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) का नाम भी दीपिका पादुकोण के लवर्स की लिस्ट में शामिल है. दरअसल, दीपिका और महेंद्र सिंह का नाम साल 2007 में काफी सुर्खियों में रहा था. वहीं फैलती अफेयर की खबरों के बीच एमएस धोनी ने खुद बताया था कि, वो दीपिका की खूबसूरती के कायल हैं.

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एक-दूसरे को काफी पसंद करते थे दीपिका-युवराज इस लिस्ट में क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का नाम भी शामिल है. साल 2008 में दोनों का अफेयर खूब सुर्खियों में था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को काफी पसंद करते थे और कई बार साथ में देखे गए थे. हालांकि, कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए थे.

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