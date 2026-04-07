66 साल पहले माचिस की डिब्बी पर लिखा गया ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज ने लगा दिए थे चार चांद, जानें किस्सा

बॉलीवुड के इस गाने के आज भी होती है चर्चा
बॉलीवुड फिल्मों की कहानी के बीच में अगर गाने ना हों तो अधूरा-अधूरा लगेगा. इसलिए कहा जाता है कि सिनेमा और म्यूजिक साथ-साथ चलते हैं. फिल्म देखने के बाद उसकी कहानी भले ही भूल जाएं लेकिन अच्छे गाने दिमाग से नहीं निकलते हैं. बॉलीवुड फिल्मों में कुछ ऐसे गाने हैं, जिन्हें कभी भूला ही नहीं जा सकता है. आज हम आपको ऐसे गाने के बारे में बताएंगे, जिसको 66 साल पहले माचिस के डिब्बी पर लिखा गया था. ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया और आज भी ये काफी लोकप्रिय है. आइए जानते हैं कि ये गाना कौन सा है.