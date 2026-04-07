66 साल पहले माचिस की डिब्बी पर लिखा गया ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज ने लगा दिए थे चार चांद, जानें किस्सा

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बॉलीवुड के इस गाने के आज भी होती है चर्चा बॉलीवुड फिल्मों की कहानी के बीच में अगर गाने ना हों तो अधूरा-अधूरा लगेगा. इसलिए कहा जाता है कि सिनेमा और म्यूजिक साथ-साथ चलते हैं. फिल्म देखने के बाद उसकी कहानी भले ही भूल जाएं लेकिन अच्छे गाने दिमाग से नहीं निकलते हैं. बॉलीवुड फिल्मों में कुछ ऐसे गाने हैं, जिन्हें कभी भूला ही नहीं जा सकता है. आज हम आपको ऐसे गाने के बारे में बताएंगे, जिसको 66 साल पहले माचिस के डिब्बी पर लिखा गया था. ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया और आज भी ये काफी लोकप्रिय है. आइए जानते हैं कि ये गाना कौन सा है.

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फिल्म 'काला बाजार' का है ये गाना साल 1960 में सिनेमाघरों में फिल्म 'काला बाजार' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में लीड स्टार के तौर पर देव आनंद और वहीदा रहमान नजर आई थीं. फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान पर एक गाना फिल्माया गया था, जिसका टाइटल खोया खोया चांद था.

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गाने 'खोया खोया चांद' की है दिलचस्प कहानी गाने 'खोया खोया चांद' के बनने के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है. फिल्म काला बाजार के गाने खोया खोया चांद के लिए एसडी बर्मन ने अपने आरडी बर्मन को जिम्मेदारी दी थी.

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एसडी बर्मन ने तैयार की थी धुन एसडी बर्मन ने इस गाने की धुन तैयार करने के बाद बेटे आरडी बर्मन को शैलेंद्र के पास भेजा था. अब आरडी बर्मन की जिम्मेदारी थी कि वह शैलेंद्र से इस गाने के बोल लिखवाकर लाएं.

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आरडी बर्मन ने शैलेंद्र के पास लिखवाया गाना आरडी बर्मन और शैलेंद्र गाना लिखने के लिए जुहू बीच पर चले गए. शैलेंद्र सिगरेट पर सिगरेट पी रहे थे लेकिन गाना की लाइन्स नहीं बन पा रही थीं. रात के 11 बजे गए थे. शैलेंद्र की माचिस खत्म हो गई थी और उन्होंने आरडी बर्मन से माचिस मांगी. इसके बाद शैलेंद्र ने आरडी बर्मन से धुन सुनाने के लिए कहा.

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शैलेंद्र ने लिखा था गाना 'खोया खोया चांद' शैलेंद्र आसमान की तरफ देख रह थे और पूनम का चांद खिला था. ये देखते ही शैलेंद्र ने को गाने की लाइन्स मिल गईं. उस समय उनके पास कागज और पेन नहीं था. आरडी बर्मन ने गाने की लाइन्स को माचिस की डिब्बी पर लिख लिया.

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