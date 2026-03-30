दिलीप कुमार को बॉलीवुड में दिया ब्रेक, 93 साल पहले किसिंग सीन से मचाया था हंगामा, जानें कौन है ये एक्ट्रेस

इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस थी ये हसीना
सिनेमा की दुनिया के चमकते गलियारे लोगों के आकर्षित करते हैं. इस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए लोग उतावले रहते हैं. फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल करते है, कुछ सफल होते हैं कुछ संघर्ष करते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिनेमा के शुरुआती दौर में काम करना काफी खराब माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए ही बहुत गंदा काम काम कहा जाता था. आज हम आपको इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी कहानी बताएंगे. देविका रानी ने बॉलीवुड में कुछ साल काम किया लेकिन अपनी खास पहचान बना ली.