दिलीप कुमार को बॉलीवुड में दिया ब्रेक, 93 साल पहले किसिंग सीन से मचाया था हंगामा, जानें कौन है ये एक्ट्रेस

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इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस थी ये हसीना सिनेमा की दुनिया के चमकते गलियारे लोगों के आकर्षित करते हैं. इस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए लोग उतावले रहते हैं. फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल करते है, कुछ सफल होते हैं कुछ संघर्ष करते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिनेमा के शुरुआती दौर में काम करना काफी खराब माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए ही बहुत गंदा काम काम कहा जाता था. आज हम आपको इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी कहानी बताएंगे. देविका रानी ने बॉलीवुड में कुछ साल काम किया लेकिन अपनी खास पहचान बना ली.

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देविका रानी ने इंग्लैंड से की पढ़ाई देविका रानी का जन्म साल 1908 में 30 मार्च को एक रईस फैमिली में हुआ था. उन्हें सिर्फ 9 साल की उम्र में इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था. 20 की उम्र में वह खुद से 16 साल बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हिमांशु राय से मिली थीं. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी.

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देविका रानी और हिमांशु राय चले गए थे बर्लिन देविका रानी अपने पति हिमांशु राय की फिल्मों में बतौर कास्ट्यूम डिजाइनर काम करने करने लगीं. इसके साथ ही आर्ट डायरेक्शन में भी मदद की. देविका रानी और हिमांशु राय शादी के बाद बर्लिन चले गए थे.

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देविका रानी और हिमांशु राय ने दिया लिपलॉक सीन देविका रानी और हिमांशु राय ने भारत लौटने के बाद साल 1933 फिल्म 'कर्मा' बनाई थी. फिल्म में दोनों लीड स्टार्स थे. फिल्म 'कर्मा' में देविका रानी और हिमांशु राय ने पति-पत्नी का रोल किया और दोनों के बीच 4 मिनट का लिपलॉक सीन था. फिल्म के इस सीन के बाद हंगामा मच गया था.

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देविका और हिमांशु के सीन पर हुआ हंगामा फिल्म 'कर्मा' में हिमांशु राय और देविका रानी के बीच ये किसिंग सीन बॉलीवुड में पहली बार हुआ था. हिमांशु राय और देविका रानी की फिल्म 'कर्मा' ब्रिटिश फिल्ममेकर जेएल फीर हंट ने डायरेक्ट किया था.

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देविका रानी को मिला पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस कहा जाता है. देविका रानी ने अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी. देविका रानी को साल 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था.

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देविका रानी ने फिल्म 'ज्वार भाटा' में दिलीप कुमार को दिया था ब्रेक देविका रानी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार को फिल्मों में ब्रेक दिया था. जब दिलीप कुमार की मुलाकात देविका रानी से हुई थी तब वह युसूफ खान थे. देविका रानी ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म 'ज्वार भाटा' (1944) में ब्रेक दिया था.

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