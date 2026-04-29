The Devil Wears Prada 2 premiere में उमड़ा बॉलीवुड, करण जौहर ने स्टाइल से लूटी महफिल; तमन्ना के लुक ने उड़ाए होश!

करण जौहर ने स्टाइल से लूटी महफिल; तमन्ना के लुक ने उड़ाए होश!

Devil Wears Prada 2 Celebs Red Carpet Looks: मच अवेटेड फिल्म 'द डेविल वियर्स प्रादा 2' (Devil Wears Prada 2) की वर्ल्डवाइड रिलीज से पहले 28 अप्रैल 2026 को एक शानदार प्रीमियर रखा गया, जिसमें बॉलीवुड सितारों (Bollywood Stars) का मेला देखने को मिला. इस 'रनवे-स्टाइल सेलिब्रेशन' के रेड कार्पेट पर करण जौहर (Karan Johar) से लेकर तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) तक ने अपने फैशन का जलवा बिखेरा. तो चलिए जानते हैं इस प्रीमियर में कौन-कौन शामिल हुआ और किसने अपने लुक से महफिल लूटी.