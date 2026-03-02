Holi 2026: धर्मेंद्र समेत इन सितारों की फैमिली की होली रहेगी सूनी, त्योहार पर नहीं चढ़ेगा खुशियों का रंग!

1/8





इन स्टार्स की फैमिली का होली का त्योहार रहेगा फीका साल 2026 की होली 4 मार्च होने वाली है और हर तरह त्योहार का माहौल देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड स्टार्स भी कलर फेस्टिवल को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और इसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सितारों के परिवार को होली सूनी रहने वाली है. दरअसल, बीते साल कई सितारों का निधन हो गया था. जिसके चलते उनके फैमिली मेंबर्स का त्योहार फीका रहेगा और दुनिया से जाने वालों की कमी खलेगी. आइए जानते हैं कि इस बार किन सितारों के घर की होली सूनी रहने वाली है.

2/8





धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही-मैन ने साल 2025 में 24 नवंबर को आखिरी सांस ली थी. 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले धर्मेंद्र ने अपने तमाम चाहने वाले फैंस को रुला दिया था.

3/8





गोवर्धन असरानी सुपरहिट फिल्म शोले में जेलर बने गोवर्धन असरानी ने कई यादगार किरदार निभाए हैं. उनकी जबरदस्त एक्टिंग के लोग कायल रहते हैं. गोवर्धन असरानी का बीते साल दिवाली पर 84 साल में निधन हो गया था.

4/8





मनोज कुमार दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए याद किया जाता है. मनोज कुमार का बीते साल 2025 में 4 अप्रैल को निधन हो गया था. वह 87 साल के थे.

5/8





मुकुल देव 54 साल के मुकुल देव का लंबी बीमारी के बाद साल 2025 में 23 मई को निधन हो गया था. मुकुल देव ने कई मूवीज में काम किया है और अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीता है.

6/8





पंकज धीर छोटे और बड़े पर्दे के पॉपुलर एक्टर पंकज धीर का बीते साल यानी 2025 में 9 नवंबर को निधन हो गया था. 68 साल के पंकज धीर के अचानक से निधन ने उनकी फैमिली को झटका दिया था.

7/8





सतीश शाह सतीश शाह ने टीवी और फिल्मों में काम किया है. सतीश शाह का बीते साल 2025 में 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया. एक्टर 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.

8/8



