Dhurandhar 2 के 10 किरदार 10 कहानियां... जानिए धीरे धीरे कैसे खड़ा किया आदित्य घर ने Bollywood में अपना साम्राज्य

1/10





Dhurandhar 2 के 10 कैरेक्टर 10 कहानियां आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. सोशल मीडिया पर हर कोई धुरंधर 2 और उनकी कास्ट के बारे में बात कर रहा है. धुरंधर 2 की कहानी ने लोगों के दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया है. ऐसे में हम आपको धुरंधर 2 और उसे पहले पार्ट से जुड़ी 10 कहानियां बताने वाले हैं. इन कहानियों को जानने के बाद आपको समझ आएगा कि आदित्य धर ने इस फिल्म को बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं. इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे फिल्म की कास्ट ने दिन रात एक करके धुरंधर के दोनों पार्ट्स की शूटिंग की है. तो फिर देर किस बात की... चलिए जानते हैं कि धुरंधर 2 के 10 किरदारों की 10 कहानियां....

2/10





रहमान डकैत के रोल को नाक मार बैठे थे अक्षय खन्ना आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय खन्ना ने पहले रहमान डकैत बनने से साफ इनकार कर दिया था. अक्षय खन्ना को ये रोल ही पसंद नहीं आया. ऐसे में आदित्य ने दोबारा अक्षय खन्ना से बात की और उनको मनाया था.

3/10





रणवीर सिंह के हाथ से फिसला जा रहा था रोल रणवीर सिंह से पहले हमजा का किरदार कार्तिक आर्यन और आयुष्मान खुराना जैसे सितारों को ऑफर किया गया था. हालांकि बद में ये किरदार रणवीर सिंह की झोली में जा गिरा.

Advertisement

4/10





आर माधवन ने बताया कि क्यों आए सितारों की आंख में आंसू अपने एक इंटरव्यू में आर माधवन ने खुलासा किया था कि 26/11 के अटैक की शूटिंग खत्म होने के बाद अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जमकर रोए थे. ये सीन शूट करने के बाद पूरी टीम काफी इमोशनल हो गई थी.

5/10





अर्जुन रामपाल को फीस के लौत पर मिले थे बस इतने रुपए माना जाता है कि धुरंधर 2 के लिए अर्जुन रामपाल को सबसे कम फीस दी गई है. अर्जुन रामपाल ने इस फिल्म के लिए केवल एक करोड़ रुपए ही चार्ज किए हैं. ऐसे में अर्जुन रामपाल फिल्म के सबसे सस्ते कलाकार हैं.

6/10





सबसे बुरे दौर से गुजर रही थीं आयशा खान धुरंधर की शूटिंग करते समय आयशा खान को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. अपने एक इंटरव्यू में आयशा खान ने बताया था कि शूटिंग के दौरान उनको पीरिड्स का दर्द हो रहा था.

Advertisement

7/10





राकेश बेदी को बताया गया था कॉमेडियन अपने एक इंटरव्यू में राकेश बेदी ने बताया था कि लोगों ने उनकी कास्टिंग पर सवाल खड़े किए थे. लोगों का कहना था कि एक कॉमेडियन सीरियस रोल नहीं कर सकता. हालांकि राकेश बेदी ने ये बात गलत साबित कर दी.

8/10





आदित्य धर ने 26/11 हमले के सीन को शूट के दौरान किया था ये काम फिल्मीज्ञान से बात में एक्टर नवीन कौशिक ने बताया था कि 26/11 हमले के सीन के शूट से पहले आदित्य धर ने कास्ट को असली घटना की 45 मिनट लंबी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी. जिसे सुनकर सबको सदमा लग गया था.

9/10





जब थप्पड़ मारने में हिचकिचाईं सौम्या टंडन फिल्म के एक सीन में सौम्या टंडन को अपने पति रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को चांटा मारा था. ये सीन फिल्माने में सौम्या टंडन की हालत खराब हो गई थी. ऐसे में अक्षय खन्ना सौम्या टंडन को सच में गाल पर चांटा मारने के लिए कहा था.

Advertisement

10/10



