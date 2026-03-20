Dhurandhar 2 के 10 किरदार 10 कहानियां... जानिए धीरे धीरे कैसे खड़ा किया आदित्य घर ने Bollywood में अपना साम्राज्य

Dhurandhar 2 के 10 कैरेक्टर 10 कहानियां
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. सोशल मीडिया पर हर कोई धुरंधर 2 और उनकी कास्ट के बारे में बात कर रहा है. धुरंधर 2 की कहानी ने लोगों के दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया है. ऐसे में हम आपको धुरंधर 2 और उसे पहले पार्ट से जुड़ी 10 कहानियां बताने वाले हैं. इन कहानियों को जानने के बाद आपको समझ आएगा कि आदित्य धर ने इस फिल्म को बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं. इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे फिल्म की कास्ट ने दिन रात एक करके धुरंधर के दोनों पार्ट्स की शूटिंग की है. तो फिर देर किस बात की... चलिए जानते हैं कि धुरंधर 2 के 10 किरदारों की 10 कहानियां....