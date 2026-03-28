Dhurandhar 2 को बड़े पर्दे पर देखना है समय की बर्बादी? ये रहे 7 कारण

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Dhurandhar 2 को बड़े पर्दे पर देखना है समय की बर्बादी? फिल्म धुरंधर 2 इस समय बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट बटोर रही है. लोग लगातार धुरंधर 2 को देखने के लिए सिनेमाघरों में लाइन लगा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा तबका ऐसा भी है जिसको धुरंधर 2 जरा भी पसंद नहीं आई. ये लोग धुरंधर 2 के बारे में बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हैं. इन लोगों का दावा है कि धुरंधर 2 को सिनेमाघर में देखना समय की बर्बादी है क्योंकि फिल्म को बहुत सोच समझकर बनाया गया है. इसके अलावा भी धुरंधर 2 पर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि धुरंधर 2 को किन 7 कारणों के चलते सिनेमाघरों में नहीं देखना चाहिए.

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Dhurandhar 2 को प्रोपागांडा फिल्म बता रहे हैं लोग समाज का एक तबका धुरंधर 2 को प्रोपागांडा फिल्म बता रहा है. माना जा रहा है कि इस फिल्म को बीजेपी के इशारे पर बनाया गया है. यही वजह है जो फिल्म में नोटबंदी का सपोर्ट किया गया है.

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Dhurandhar 2 पर लग रहे हैं ये आरोप धुरंधर 2 के मेकर्स पर आरोप लग रहे हैं कि फिल्म के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही साथ धुरंधर 2 ने ओपोजिशन में बैठी पार्टीज की इमेज को भी तबाह करने की कोशिश की है.

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Dhurandhar 2 में है जमकर मारकाट धुरंधर 2 को बहुत से सीन्स में बुरी तरह मारकाट दिखाई गई है. हाल ये है कि लोग सिनेमाघरों में ऐसे सीन्स देख तक नहीं पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि धुरंधर 2 में इतनी मारकाट दिखाने की जरुरत नहीं थी.

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Dhurandhar 2 की लंबी है कहानी लोग धुरंधर 2 की कहानी को बहुत लंबा बता रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि धुरंधर 2 की कहानी को जबरदस्ती खींचा गया है. फिल्म में दिखाए गए चैप्टर्स ने कहानी की हालत खराब कर दी है.

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Dhurandhar 2 में है संगीत की कमी संगीत के नाम पर आदित्य धर ने 90 के दशक के पुराने गानों को रिमिक्स किया है. इन गानों का इस्तेमाल भी बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर किया गया है. देखा जाए तो फिल्म में एक भी गाना ठीक से नहीं दिखाया गया है.

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Dhurandhar 2 ने एक ही धर्म पर साधा है निशाना आरोप लग रहे हैं कि धुरंधर 2 में किसी एक खास धर्म पर निशाना साधा गया है. लोगों ने तो धुरंधर 2 को सोशियोपैथिक फिल्म बताना शुरू कर दिया है. हालांकि इस बात का फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है.

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