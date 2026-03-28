Dhurandhar 2 को बड़े पर्दे पर देखना है समय की बर्बादी? ये रहे 7 कारण

Dhurandhar 2 को बड़े पर्दे पर देखना है समय की बर्बादी?
फिल्म धुरंधर 2 इस समय बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट बटोर रही है. लोग लगातार धुरंधर 2 को देखने के लिए सिनेमाघरों में लाइन लगा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा तबका ऐसा भी है जिसको धुरंधर 2 जरा भी पसंद नहीं आई. ये लोग धुरंधर 2 के बारे में बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हैं. इन लोगों का दावा है कि धुरंधर 2 को सिनेमाघर में देखना समय की बर्बादी है क्योंकि फिल्म को बहुत सोच समझकर बनाया गया है. इसके अलावा भी धुरंधर 2 पर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि धुरंधर 2 को किन 7 कारणों के चलते सिनेमाघरों में नहीं देखना चाहिए.