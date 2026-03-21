Dhurandhar 2 एक्टर रणवीर सिंह की दादी थीं मशहूर एक्ट्रेस, पाकिस्तान में शुरू किया था एक्टिंग करियर

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रणवीर सिंह ने दादी की तरह बनाया फिल्मी करियर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर 2 धमाल मचा रहे हैं. उनकी इस फिल्म को रिलीज हुए तीसरा दिन है और इसने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. फिल्म धुरंधर 2 को पहले पार्ट धुरंधर से भी ज्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच हम आपको रणवीर सिंह के बारे में एक दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं जो कम ही लोगों को पता होगी. धुरंधर 2 स्टार की फैमिली उनसे पहले एक्टिंग की दुनिया में उनकी दादी थी. ये बिल्कुल सही बात है. रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क मशहूर एक्ट्रेस रही हैं.

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चांद बर्क का साल 1932 में हुआ था जन्म रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क अपने जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है. साल 1932 में जन्म लेने वाली चांद बर्क के माता-पिता और बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है.

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चांद बर्क ने इसाई फैमिली में लिया जन्म चांद बर्क को लेकर बताया जाता है कि वह अविभाजित भारत के मार्टिनपुर गांव में एक ईसाई फैमिली थी. चांद वर्क का जन्म इसी में हुआ था. चांद बर्क का भाई सैमुअल मार्टिन बर्क थे, जो इंग्लैंड चले गए थे.

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चांद बर्क ने इस फिल्म से किया एक्टिंग डेब्यू चांद बर्क ने एक्टिंग की दुनिया में कदम बढ़ा दिए. उन्होंने साल 1946 में फिल्म 'कहां गए' से डेब्यू किया था. हालांकि, देश के बंटबारे के बाद चांद बर्क ने लाहौर में बनी फिल्मों में काम किया. उनको बेहतरीन डांस के चलते 'पंजाब की नाचती हुई लिली' का खिताब मिला था.

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चांद बर्क को बॉलीवुड में 'बूट पालिश' से मिला ब्रेक चांद बर्क साल 1947 में विभाजन के बाद भारत आ गईं और उन्होंने काफी स्ट्रगल किया. फिर मशहूर अभिनेता और फिल्ममेकर राज कपूर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मूवी 'बूट पालिश' से ब्रेक दिया. ये फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई थी.

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चांद बर्क ने कई मूवीज में किया काम चांद वर्क ने हिंदी फिल्मों के साथ ही पंजाबी फिल्मों में काम किया. उन्होंने 'अदालत', 'दुश्मन', 'अपने हुए पराए', 'कहीं दिन कहीं रात' जैसी कई मूवीज में जबरदस्त अदाकारी से लोगों का दिल जीता.

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चांद बर्क ने कीं दो शादी चांद बर्क ने फिल्ममेकर निरंजन से शादी की लेकिन उनका साल 1954 में तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन सुंदर सिंह भवनानी से शादी की. दोनों के दो बच्चे टोन्या और जगजीत हुए. जगजीत सिंह भवनानी बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के पिता हैं.

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