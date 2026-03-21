Dhurandhar 2 एक्टर रणवीर सिंह की दादी थीं मशहूर एक्ट्रेस, पाकिस्तान में शुरू किया था एक्टिंग करियर

रणवीर सिंह ने दादी की तरह बनाया फिल्मी करियर
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर 2 धमाल मचा रहे हैं. उनकी इस फिल्म को रिलीज हुए तीसरा दिन है और इसने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. फिल्म धुरंधर 2 को पहले पार्ट धुरंधर से भी ज्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच हम आपको रणवीर सिंह के बारे में एक दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं जो कम ही लोगों को पता होगी. धुरंधर 2 स्टार की फैमिली उनसे पहले एक्टिंग की दुनिया में उनकी दादी थी. ये बिल्कुल सही बात है. रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क मशहूर एक्ट्रेस रही हैं.