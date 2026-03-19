Dhurandhar 2 में आदित्य धर की फैमिली के इतने मेंबर ने किया काम, पत्नी यामी गौतम की झलक देख खुश हुए फैंस

'धुरंधर 2' से जुड़े हैं आदित्य धर के फैमिली के मेंबर्स
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है. इस फिल्म को लेकर काफी बज था और इसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह समेत सभी स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ हो रही है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर के काम के लोग कायल हो गए हैं. उनके आइडिया से लेकर रिसर्च तक हर काम को पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' में आदित्य धर की फैमिली के कितने लोगों ने काम किया है.