Dhurandhar 2 में आदित्य धर की फैमिली के इतने मेंबर ने किया काम, पत्नी यामी गौतम की झलक देख खुश हुए फैंस

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'धुरंधर 2' से जुड़े हैं आदित्य धर के फैमिली के मेंबर्स बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है. इस फिल्म को लेकर काफी बज था और इसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह समेत सभी स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ हो रही है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर के काम के लोग कायल हो गए हैं. उनके आइडिया से लेकर रिसर्च तक हर काम को पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' में आदित्य धर की फैमिली के कितने लोगों ने काम किया है.

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आदित्य धर फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. साल 2025 के दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' को काफी पसंद किया गया था. अब फिल्म 'धुरंधर 2' का माहौल बना हुआ है.

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यामी गौतम आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म 'धुरंधर 2' में कैमियो किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' में यामी गौतम की एक सीन में झलक देखने को मिलती है. उनकी झलक देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

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लोकेश धर आदित्य धर के भाई लोकेश धर ने फिल्म के दोनों पार्ट 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' को प्रोड्यूस किया है. लोकेश धर अपने भाई आदित्य धर के साथ मिलकर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बी62 स्टूडियो चलाते हैं.

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ओजस गौतम यामी गौतम के भाई यानी आदित्य धर के साले ओजस गौतम ने भी 'धुरधर' और 'धुरंधर 2' में काम किया है. आदित्य धर ने बताया था कि ओजस गौतम फिल्म के एडिशनल राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का पेड प्रीव्यू में दिखा जलवा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज थे. इन शोज से मेकर्स को तगड़ा फायदा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर 2' ने पेड प्रीव्यू शोज से 40 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' में हो गया बडे साहब का खुलासा फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले सबसे बड़ा सवाल था कि बड़े साहब कौन हैं? फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होते ही पता चल गया है कि बड़े साहब आतंकी दाउद इब्राहिम है. दाउद इब्राहिम के किरदार में एक्टर दानिश इकबाल नजर आए हैं.

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