नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बनी Dhurandhar 2, इस मूवी का 9 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, देखें टॉप-10 फिल्में

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फिल्म 'धुरंधर 2' लिस्ट में सबसे ऊपर बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. भारत से लेकर दुनिया के दूसरे देशों में फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब फिल्म 'धुरंधर 2' ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 9 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. अभी तक नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड 'बाहुबली 2' के नाम था जो अब 'धुरंधर 2' के नाम हो गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक 22.01 मिलियन डॉलर की कमाई कर है आइए जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्में कौन सी हैं. फिल्म की कमाई के आंकड़े रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं.

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फिल्म 'बाहुबली 2' साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' साल 2017 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 22 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था. बीते 9 साल से उसका रिकॉर्ड बना हुआ था.

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फिल्म 'धुरंधर' रणवीर सिंह की 'धुरंधर' साल 2025 में सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म ने भारत में जबरदस्त कमाई की थी. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 20.65 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था.

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फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' एक्टर प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने नॉर्थ अमेरिका में 18.57 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था. प्रभास की ये फिल्म साल 2024 में सिनेमाघरों में आई थी.

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फिल्म 'पठान' शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. साल 2023 में बड़े पर्दे पर आने वाली फिल्म 'पठान' ने नॉर्थ अमेरिका में 17.49 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

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फिल्म 'आरआरआर' साउथ स्टार्स राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म फिल्म 'आरआरआर' को नॉर्थ अमेरिका में काफी पसंद किया गया था. साल 2022 में आई इस फिल्म ने 15.34 मिलियन डॉलर कमाए थे.

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फिल्म 'पुष्पा 2' साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने कमाई से मेकर्स का जबरदस्त फायदा कराया था. साल 2024 में आई फिल्म 'पुष्पा 2' ने नॉर्थ अमेरिका में 15.26 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

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फिल्म 'जवान' शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का भारत ही नहीं नॉर्थ अमेरिका में भी धमाल देखने को मिला था. साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म ने 15.23 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

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फिल्म 'एनिमल' रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए 15.01 मिलियन डॉलर जोड़े थे.

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