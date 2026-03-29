नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बनी Dhurandhar 2, इस मूवी का 9 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, देखें टॉप-10 फिल्में

फिल्म 'धुरंधर 2' लिस्ट में सबसे ऊपर
बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. भारत से लेकर दुनिया के दूसरे देशों में फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब फिल्म 'धुरंधर 2' ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 9 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. अभी तक नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड 'बाहुबली 2' के नाम था जो अब 'धुरंधर 2' के नाम हो गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने अब तक 22.01 मिलियन डॉलर की कमाई कर है आइए जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्में कौन सी हैं. फिल्म की कमाई के आंकड़े रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं.