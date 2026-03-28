Dhurandhar 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में बंपर कमाई करने वाली मूवीज की टॉप 10 लिस्ट में इस नंबर पर है 'धुरंधर 2'

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इन मूवीज ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर किया धांसू कलेक्शन बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' देश के साथ दुनिया के अन्य देशों में जबरदस्त कमाई कर रही है. जिसके चलते 1150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म से पहले कई मूवीज वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी हैं. आइए जानते हैं कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन करने वाली भारत की 10 मूवीज कौन सी हैं. इस टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' कौन से नंबर पर है. फिल्म की कमाई के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.

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फिल्म 'दंगल' बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करके बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2059.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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फिल्म 'बाहुबली 2' साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' को काफी ज्यादा पसंद किया गया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पर बंपर कलेक्शन करते हुए 1800 करोड़ रुपये जोड़े थे.

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फिल्म 'पुष्पा 2' साउथ इंडस्ट्री के एक्टर अल्लू अर्जुन का 'पुष्पा 2' का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोला था. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिखा. फिल्म ने दुनियाभर में 1785.84 करोड़ रुपये कमाए थे.

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फिल्म 'धुरंधर' रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड पर 1354.54 करोड़ रुपये कमाए थे. जबकि ये गल्फ देशों में बैन थी.

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फिल्म 'आरआरआर' जूनियर एनटीआर और राम चरण की साउथ फिल्म 'आरआरआर' ने 1275.51 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया था.

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फिल्म 'केजीएफ 2' साउथ सुपरस्टार यश की 'केजीएफ 2' को भारत ही नहीं दुनियाभर में जबरदस्त कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1230 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

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फिल्म 'जवान' शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा था. फिल्म ने दुनियाभर में 1163.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

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फिल्म 'धुरंधर 2' रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमघारों में लगी हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने अब तक 1159.76 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है.

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फिल्म 'पठान' शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को भारत के साथ दुनिया के कई देशों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1069 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

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