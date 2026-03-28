Dhurandhar 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में बंपर कमाई करने वाली मूवीज की टॉप 10 लिस्ट में इस नंबर पर है 'धुरंधर 2'

इन मूवीज ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर किया धांसू कलेक्शन
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' देश के साथ दुनिया के अन्य देशों में जबरदस्त कमाई कर रही है. जिसके चलते 1150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म से पहले कई मूवीज वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी हैं. आइए जानते हैं कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन करने वाली भारत की 10 मूवीज कौन सी हैं. इस टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' कौन से नंबर पर है. फिल्म की कमाई के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.