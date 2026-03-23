Dhurandhar 2 ने रिलीज के बाद महज 4 दिनों में बना दिए ये 7 महारिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं होगा आसान!

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फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर चल रहा राज बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म की कहानी और म्यूजिक से लेकर एक्टिंग और डायरेक्शन तक सबकुछ पसंद किया जा रहा है. फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर काफी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले वीकेंड पर ऐसे 7 रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिन्हें तोड़ना किसी फिल्म के लिए बहुत कठिन काम होगा. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने कौन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना दिए हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने बनाया वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले वीकेंड पर 691.32 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. ये किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए ओपनिंग वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड फिल्म 'धुरंधर 2'ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड पर 454.12 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये किसी भी बॉलीवुड फिल्म के सबसे ज्यादा कमाई करने वाला पहला वीकेंड बना है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने पेड प्रीव्यू में की बंपर कमाई फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए 18 मार्च के लिए पेड प्रीव्यू शोज रखे गए थे और इसमें 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था. ये किसी भी भारतीय फिल्म की पेड प्रीव्यू में सबसे ज्यादा कमाई है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' को मिली धांसू ओपनिंग फिल्म 'धुरंधर 2' ने हिंदी भाषा में पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 99.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. किसी भी इंडियन मूवीज की हिंदी भाषा में सबसे बड़ी ओपनिंग है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' एक दिन में ही बनी 100 करोड़ी फिल्म 'धुरंधर 2' ने एक दिन में 107 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस तरह से किसी भी भारतीय फिल्म का एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना दिया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने की जबरदस्त कमाई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने वाली पहली मूवी बन गई है.

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