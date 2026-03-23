Dhurandhar 2 ने रिलीज के बाद महज 4 दिनों में बना दिए ये 7 महारिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना नहीं होगा आसान!

फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर चल रहा राज
बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म की कहानी और म्यूजिक से लेकर एक्टिंग और डायरेक्शन तक सबकुछ पसंद किया जा रहा है. फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर काफी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले वीकेंड पर ऐसे 7 रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिन्हें तोड़ना किसी फिल्म के लिए बहुत कठिन काम होगा. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने कौन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना दिए हैं.