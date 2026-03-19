कौन है Dhurandhar 2 के 'बड़े साहब' का रोल करने वाला एक्टर? जिसने लंदन से की है एक्टिंग की पढ़ाई

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फिल्म 'धुरंधर 2' के 'बड़े साहब' कौन हैं? डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में खूब बातें हो रही हैं. ये फिल्म आते ही लोगों के बीच छा गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में देखा जा सकता है कि सिनेमाघरों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं. फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद लोग फिल्म 'धुरंधर 2' का जितना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, उतना ही फिल्म के बड़े साहब के बारे में जानने को लेकर लोग उत्सुक थे. अब फिल्म के बड़े साहब से पर्दा उठा चुका है. फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब का रोल एक्टर दानिश इकबाल ने किया है. आइए जानते हैं कि दानिश इकबाल का बैकग्राउंड क्या है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' बने हैं दानिश इकबाल फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब का मतलब आतंकी दाउद इब्राहिम है. फिल्म के पहले पार्ट के बाद से बड़े साहब को लेकर जिज्ञासा बनी हुई थी. फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब यानी दाउद इब्राहिम का रोल एक्टर दानिश इकबाल ने किया है.

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दानिश इकबाल की एक्टिंग की हो रही तारीफ दानिश इकबाल ने फिल्म 'धुरंधर 2' में दाउद इब्राहिम यानी बड़े साहब का रोल काफी अच्छी तरह से किया है. उनकी जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ हो रही है. दानिश इकबाल काफी मंझे हुए एक्टर हैं.

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दानिश इकबाल वेब सीरीज 'संकल्प' में आ रहे नजर दानिश इकबाल हाल ही में आई एमएक्स प्लेयर पर आई वेब सीरीज 'संकल्प' में दिखाई दे रहे हैं. नाना पाटेकर समेत कई स्टार्स से सजी इस वेब सीरीज में दानिश इकबाल ने बेहतरीन एक्टिंग की है.

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दानिश इकबाल ने कम उम्र में शुरू किया था थिएटर दानिश इकबाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने काफी कम उम्र में थिएटर करना शुरू कर दिया था. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के नेशनल ऑफ स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का डिप्लोमा किया था.

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दानिश इकबाल एनएसडी के बाद लंदन से की पढ़ाई दानिश इकबाल को एनएसडी में एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद स्कॉलरशिप मिली. दानिश इकबाल इंग्लैंड गए और लंदन के संस्थान में एक्टिंग में मास्टर्स किया. वह थिएटर के साथ ही रेडियो प्ले और वॉइस आर्टिस्ट का काम कर चुके हैं.

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दानिश इकबाल की हो रही चर्चा फिल्म 'धुरंधर 2' में दानिश इकबाल के नजर आने के बाद उनकी काफी चर्चा हो रही है. हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है. दानिश इकबाल सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं.

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