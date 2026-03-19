कौन है Dhurandhar 2 के 'बड़े साहब' का रोल करने वाला एक्टर? जिसने लंदन से की है एक्टिंग की पढ़ाई

फिल्म 'धुरंधर 2' के 'बड़े साहब' कौन हैं?
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में खूब बातें हो रही हैं. ये फिल्म आते ही लोगों के बीच छा गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में देखा जा सकता है कि सिनेमाघरों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं. फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद लोग फिल्म 'धुरंधर 2' का जितना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, उतना ही फिल्म के बड़े साहब के बारे में जानने को लेकर लोग उत्सुक थे. अब फिल्म के बड़े साहब से पर्दा उठा चुका है. फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब का रोल एक्टर दानिश इकबाल ने किया है. आइए जानते हैं कि दानिश इकबाल का बैकग्राउंड क्या है.