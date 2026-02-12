Dhurandhar 2 का फर्स्ट रिव्यू सामने आते ही Krystle D'Souza ने दिया बड़ा बयान, रणवीर सिंह को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात

1/8





धुरंधर 2 के रिलीज से पहले क्रिस्टल डिसूजा ने तोड़ी चुप्पी फिल्म धुरंधर ने साबित कर दिया कि रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस के राजा हैं. इस फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई की है.फिल्म के एकेशन से लेकर गानों तक... हर चीज को लोगों ने खूब पसंद किया है. धुरंधर के गानों का तो ये हाल है कि लोग पागल ही हो गए हैं. पाकिस्तान में भी धुरंधर का बवाल देखने को मिल रहा है. फिल्म के गाने शरारत ने तो आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा के फेम को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया. क्रिस्टल डिसूजा के सितारे इस गाने ने चमका दिए हैं. अब धुरंधर 2 के बारे में बातें हो रही हैं. इसी बीच क्रिस्टल डिसूजा ने खुलासा किया है कि उनकी रणवीर सिंह के साथ स्टेज पर मुलाकात कैसी थी.

जब स्टेज पर जाने को राजी नहीं थीं क्रिस्टल डिसूजा क्रिस्टल डिसूजा ने बताया गाने के लॉन्च इवेंट में मैंने स्टेज पर जाने के बारे में नहीं सोचा. जैस्मिन सैंडलास और मधुबंती बागची ने अपनी आवाज में इस गाने लॉन्च किया. भीड़ में लोग झूम रहे थे.

क्रिस्टल डिसूजा ने रणवीर सिंह को लेकर कही ये बात क्रिस्टल डिसूजा ने आगे बताया, उस समय रणवीर सिंह मेरे पास आए. वो बोले कि ये गाना तुम्हारा है. तुमको स्टेज पर जाकर परफॉर्म करा चाहिए. मैं तैयार नहीं थी.

जब क्रिस्टल डिसूजा को स्टेज पर लेकर गए रणवीर सिंह क्रिस्टल डिसूजा ने आगे कहा, मैंने साड़ी पहनी हुई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं डांस कर सकूंगी. उस समय स्टेज पर जाने के लिए रणवीर सिंह ने मेरी मदद की.

क्रिस्टल डिसूजा रणवीर सिंह को देखकर हुईं मदहोश क्रिस्टल डिसूजा ने आगे कहा, रणवीर सिंह की एनर्जी कमाल है. आप खुद ब खुद उनके साथ तामेल बैठा लेते हैं. उन्होंने मधुबंती और जैस्मिन को स्टेज पर पूरा समय दिया.

रणवीर सिंह की फैन बनीं क्रिस्टल डिसूजा क्रिस्टल डिसूजा ने आगे कहा, रणवीर सिंह के कहने पर मैंने स्टेज पर जाने के बारे में नहीं सोचा. उन्होंने मुझे स्टेज पर पूरा स्पेस दिया,ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं. वो सच में एक शानदार स्टार हैं.

जब क्रिस्टल डिसूजा संग थिरके रणवीर सिंह क्रिस्टल डिसूजा ने आगे बताया, स्टेज पर रणवीर सिंह ने मेरे साथ डांस भी किया. वो मेरा उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने सबके सामने कहा कि वो मेरे डांस स्टेप फॉलो करने वाले हैं.

