Dhurandhar 2: मोदी से लेकर इंडिया में ISI कनेक्शन तक... रणवीर सिंह की फिल्म के 7 ऐसे राज, जिनको देखकर चकराएगा आपका दिमाग

धुरंधर 2 के 7 ऐसे राज, जिनको देखकर चकराएगा आपका दिमाग
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. आज से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने शुरू कर दिए हैं. बीते दिन धुरंधर 2 का पेड़ रिव्यू किया गया था. इसी बीच धुरंधर 2 को लेकर कई बड़ी जानकारियां सामने आने लगी हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि धुरंधर 2 में कई ऐसे राज उजागर कर दिए गए हैं जिनके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता. अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिक्स तक... आदित्य धर ने किसी को भी नहीं छोड़ा है. आदित्य धर ने एक ऐसी फिल्म बना दी है जिसने कराची से लेकर दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको धुरंधर 2 के 7 ऐसे राज बताने वाले हैं जिनकी भनक लगते ही आप सीधा फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंच जाएंगे.