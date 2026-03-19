Dhurandhar 2: मोदी से लेकर इंडिया में ISI कनेक्शन तक... रणवीर सिंह की फिल्म के 7 ऐसे राज, जिनको देखकर चकराएगा आपका दिमाग

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धुरंधर 2 के 7 ऐसे राज, जिनको देखकर चकराएगा आपका दिमाग आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. आज से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने शुरू कर दिए हैं. बीते दिन धुरंधर 2 का पेड़ रिव्यू किया गया था. इसी बीच धुरंधर 2 को लेकर कई बड़ी जानकारियां सामने आने लगी हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि धुरंधर 2 में कई ऐसे राज उजागर कर दिए गए हैं जिनके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता. अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिक्स तक... आदित्य धर ने किसी को भी नहीं छोड़ा है. आदित्य धर ने एक ऐसी फिल्म बना दी है जिसने कराची से लेकर दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको धुरंधर 2 के 7 ऐसे राज बताने वाले हैं जिनकी भनक लगते ही आप सीधा फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंच जाएंगे.

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नवाज शरीफ ने दिखाया धुरंधर 2 में अपना दमखम धुरंधर 2 का एक सीन ऐसा भी है जिसमें हमजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बराबर में बैठा नजर आ रहा है. पार्टी की जीत के बाद नवाज शरीफ ने हमजा को भी ताकतवर बना दिया था. फिल्म में आया ये ट्विस्ट देखकर फैंस को भी सदमा लग गया.

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धुरंधर 2 ने खोलकर रख दी पाकिस्तान की पोल धुरंधर 2 में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान में बैठकर लोग इंडिया को तबाह करने के सपने देखते हैं. इन लोगों के साथ बैठकर हमजा ने हर एक राज इंडिया तक पहुंचाया है.

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धुरंधर 2 में हुई मोदी की एंट्री हद तो तब हो गई जब धुरंधर 2 में आदित्य धर ने मोदी की भी एंट्री करवा दी. फिल्म के एक सीन में मोदीजी नोटबंदी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री की फिल्म में एंट्री होते ही सिनेमाघरों में हंगामा मच गया.

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अतीम अहमद का ISI कनेक्शन धुरंधर 2 में अतीम अहमद को भी जगह दी गई है. फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद का ISI कनेक्शन है. वो अपने आकाओं से बात किए बिना कुछ नहीं करता था. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नोटंबदी का सबसे बुरा असर अतीम अहमद पर ही पड़ा था.

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धुरंधर 2 में दिखा दाउद कनेक्शन धुरंधर 2 अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम को बड़े ही लाचार हालात में दिखाया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि दाउद इब्राहिम ही हमजा का बड़े साहब बहै जिसके इशारे पर पूरा पाकिस्तान चलता है.

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धुरंधर 2 में मचाया दीदी गाने ने बवाल धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने हमजा द ग्रेट बनकर एंट्री की. जैसे ही हमजा ने रहमान डकैत की जगह ली वैसे ही उसका स्वागत दीदी गाने पर किया गया. रणवीर सिंह का अंदाज देखकर तो आप रहमान डकैत को भी भूल जाएंगे.

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