Dhurandhar 2 की आंधी से हिलेगा साउथ का किला, बॉलीवुड को मिलेगी पहली 200 करोड़ी ओपनिंग फिल्म!

फिल्म 'धुरंधर 2' करेगी बॉक्स ऑफिस पर कमाल
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को लेकर अलग लेवल का माहौल बना हुआ है. 18 मार्च को फिल्म 'धुरंधर 2' को पेड प्रीव्यू में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं, 19 मार्च को सिनेमाघरों में आने के बाद इसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं. फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ओपनिंग डे पर 200 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म 'धुरंधर 2' साउथ की फिल्मों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएगी.