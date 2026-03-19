Dhurandhar 2 की आंधी से हिलेगा साउथ का किला, बॉलीवुड को मिलेगी पहली 200 करोड़ी ओपनिंग फिल्म!

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फिल्म 'धुरंधर 2' करेगी बॉक्स ऑफिस पर कमाल रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को लेकर अलग लेवल का माहौल बना हुआ है. 18 मार्च को फिल्म 'धुरंधर 2' को पेड प्रीव्यू में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं, 19 मार्च को सिनेमाघरों में आने के बाद इसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं. फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ओपनिंग डे पर 200 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म 'धुरंधर 2' साउथ की फिल्मों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएगी.

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फिल्म 'पुष्पा 2' साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' साल 2024 में आई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अल्लू अर्जुन की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 275 करोड़ से ज्यादा कमाए थे.

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फिल्म 'आरआरआर' साउथ इंडस्ट्री के दो सितारे जूनियर एनटीआर और राम चरण की फिल्म 'आरआरआर' साल 2022 में रिलीज हुई थी. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने 223 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई की थी.

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फिल्म 'बाहुबली 2' प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' साल 2017 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 217 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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साउथ की इन मूवीज ने पहले दिन किया बंपर कलेक्शन प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' (177 करोड़ रुपये), यश की फिल्म 'केजीएफ 2' (159 करोड़ रुपये), प्रभास की फिल्म 'सालार पार्ट 1: सीजफायर' (158 करोड़ रुपये) और रजनीकांत की फिल्म 'कुली' (153 करोड़ रुपये) ने ओपनिंग डे पर छप्परफाड़ कमाई की है.

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फिल्म 'जवान' शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म 'जवान' ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 129 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

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बॉलीवुड की अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म शाहरुख खान की 'जवान' अब तक ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है. इस तरह से साउथ की मूवीज से दूर-दूर तक बॉलीवुड की फिल्में नहीं हैं.

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