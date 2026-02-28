'धुरंधर 2' को इन 5 कारणों से मिलेगी जबरदस्त ऑडियंस, रणवीर सिंह की फिल्म पर बरसेंगे नोट!

फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होते ही सिनेमाघरों होंगे फुल
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. इसको देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद तो लोग इस डेट के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं. फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट की रिलीज के बीच में साढ़े तीन महीने का गैप जल्द खत्म होने वाला है. फिल्म के पहले पार्ट की कहानी ने लोगों को बांधकर रखा था तो इसके दूसरे पार्ट से भी यही उम्मीद की जा रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' को देखने के लिए पांच बड़े कारण क्या हैं.