'धुरंधर 2' को इन 5 कारणों से मिलेगी जबरदस्त ऑडियंस, रणवीर सिंह की फिल्म पर बरसेंगे नोट!

फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होते ही सिनेमाघरों होंगे फुल बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. इसको देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद तो लोग इस डेट के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं. फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट की रिलीज के बीच में साढ़े तीन महीने का गैप जल्द खत्म होने वाला है. फिल्म के पहले पार्ट की कहानी ने लोगों को बांधकर रखा था तो इसके दूसरे पार्ट से भी यही उम्मीद की जा रही है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' को देखने के लिए पांच बड़े कारण क्या हैं.

रणवीर सिंह का अलग अंदाज रणवीर सिंह की एक खासियत है कि वह जो भी गेटअप लेते हैं, उसमें लोगों को पसंद आते हैं. इसके साथ ही वह खुद को दोहराते नहीं है. रणवीर सिंह ने अलग-अलग मूवीज में हीरो से लेकर विलेन तक के रोल किए हैं और हर बार फैंस को सरप्राइज किया है. वह फिल्म 'धुरंधर' में नए अंदाज में नजर आए और अब फिल्म 'धुरंधर 2' की बारी है.

फिल्म के स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग फिल्म 'धुंरधर' की जबरदस्त कहानी के साथ ही स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग के चलते जमकर कलेक्शन हुआ है. फिल्म धुरंधर देखने वालों को इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' देखने की बेसब्री है. इसके साथ ही लीड एक्टर रणवीर सिंह के करियर में ये फिल्म मील का पत्थर साबित होगी और मेकर्स का उन पर भरोसा बढ़ने वाला है. इस फिल्म के दूसरे पार्ट में लोग उनकी कहानी को देखने जाने वाले हैं.

हमजा अल मजारी की जर्नी देखने के लिए उत्सुकता फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के किरदार का नाम हमजा अल मजारी था और पाकिस्तान में भारत की तरफ से जासूसी करने गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाया जाएगा कि हमजा अल मजारी पहले जसकीरत सिंह रंगी था और उसने पाकिस्तान जाने के लिए अपनी पहचान बदली. इसके साथ ही पता चलेगा कि वह उसका मकसद क्या है.

फिल्म की कहानी ने लोगों से किया कनेक्ट फिल्म 'धुरंधर' की कहानी लोगों से कनेक्ट करती है. लोगों का कहना है कि वह जब फिल्म देख रहे थे तो खुद को उसकी कहानी में शामिल कर रहे थे. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी का काफी हिस्सा सच्ची घटना पर बेस्ड है. फिल्म धुरंधर जहां पर खत्म हुई है तो फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है.

पाकिस्तान की काली करतूत देखना चाहते हैं लोग फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर करीब दो महीने तक छाई रही. इसके बाद ओटीटी पर धमाल मचा दिया. फिल्म का दूसरा 'धुरंधर 2' सिर्फ साढ़े तीन महीने बाद 19 मार्च को रिलीज होने वाला है. इतनी जल्दी फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होने से उसको देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं. वहीं, लोग पाकिस्तान की काली सच्चाई दिखाने वाली फिल्मों का तो बेसब्र से इंतजार करते हैं.

फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई गई ये कहानी आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में पाकिस्तान में कराची के ल्यारी में होने वाले गैंगवार को दिखाया गया है. फिर इस गैंगवार में भारत के जासूस हमजा अल मजारी की एंट्री होती है और कहानी आगे बढ़ती है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं.

