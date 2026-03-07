Dhurandhar 2 Cast Fees: मेकर्स हुए कंगाल... 'धुरंधर 2 के लिए रणवीर सिंह ने बढ़ाई फीस! हजार करोड़ के बजट में किसकी हुई चांदी?

1/8





Dhurandhar 2 के लिए किसे मिली कितनी फीस रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बज लगातार सोशल मीडिया पर बना हुआ है. लगातार फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर, कास्ट और कहानी को लेकर तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट की फीस को लेकर बड़ी खबर आ गई है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' में काम करने के लिए पुरानी कास्ट ने आदित्य धर से मोटी रकम वसूली है. इन लोगों ने मिलकर फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स को कंगाल कर डाला है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए किस सितारे को कितनी फीस मिली है.

धुरंधर 2 के लिए रणवीर सिंह ने बढ़ाई फीस धुरंधर 2 में खुफिया एजेंट बनकर रणवीर सिंह ने बवाल मचा दिया है. लोग उनको द रैथ ऑफ गॉड के नाम से बुलाने लगे हैं. आदित्य धर की फिल्म में जासूस बनने के लिए रणवीर सिंह ने 30-50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.

'धुरंधर 2' के लिए संजय दत्त को मिली ये फीस 'धुरंधर 2' में संजय दत्त ने पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी एसपी चौधरी असलम का किरदार निभाया है. माना जा रहा है कि फिल्म के दूसरे पार्ट में भी संजय दत्त का लुक जबरदस्त है. इस फिल्म में काम करने के लिए संजय दत्त ने 10 करोड़ फीस ली है.

धुरंधर 2 से कितना कमाएंगी सारा अर्जुन फिल्म धुरंधर 2 में काम करने के लिए सारा अर्जुन ने करीब एक करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिए हैं. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल मेन लीड के तौर पर नजर आएंगी.

अर्जुन रामपाल पर मेहरबान हुए आदित्य धर अर्जुन रामपाल धुरंधर 2 में मेजर इकबाल नाम के आईएसआई अधिकारी के तौर पर नजर आ रहे हैं. ये किरदार निभाने के लिए आदित्य धर ने उनको एक करोड़ रुपए दिए हैं.

आर माधवन ने ली धुरंधर 2 के मेकर्स से इतनी रकम आर माधवन धुरंधर 2 में खुफिया रणनीतिकार अजय सान्याल बनकर धमाल मचाएंगे. उनका ये किरदार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से प्रेरित है. इस रोलको निभाने के लिए आर माधरव ने करीब9 करोड़ रुपए लिए हैं.

अक्षय खन्ना के किरदार पर उठे सवाल माना जा रहा है कि धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना का किरदार नहीं होने वाला है. धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना के कुछ फ्लैशबैक सीन्स ही दिखाए जाएंगे. ऐसे में धुरंधर 2 से अक्षय खन्ना की कमाई नहीं होगी. रहमान डकैत बनने के लिए अक्षय खन्ना को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं.

