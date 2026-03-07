Dhurandhar 2 Cast Fees: मेकर्स हुए कंगाल... 'धुरंधर 2 के लिए रणवीर सिंह ने बढ़ाई फीस! हजार करोड़ के बजट में किसकी हुई चांदी?

Dhurandhar 2 के लिए किसे मिली कितनी फीस
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बज लगातार सोशल मीडिया पर बना हुआ है. लगातार फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर, कास्ट और कहानी को लेकर तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट की फीस को लेकर बड़ी खबर आ गई है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' में काम करने के लिए पुरानी कास्ट ने आदित्य धर से मोटी रकम वसूली है. इन लोगों ने मिलकर फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स को कंगाल कर डाला है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए किस सितारे को कितनी फीस मिली है.