Dhurandhar 2 Stars Net Worth: अमीरी के मामले में कौन है 'धुरंधर'? जानें रणवीर सिंह समेत बाकी स्टार्स की नेटवर्थ

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फिल्म 'धुरंधर 2' के सितारों की नेटवर्थ बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हालांकि, मेकर्स ने 18 मार्च को फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज रखे हैं. फिल्म को एडवांस बुकिंग और ओवरसीज मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करने वाली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि फिल्म के स्टार्स की नेटवर्थ कितनी है और सबसे अमीर एक्टर कौन है. बता दें कि सितारों की फीस के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.

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रणवीर सिंह फिल्म में लीड रोल में नजर आ रहे रणवीर सिंह ने हमजा अल मजारी का किरदार निभाया है. वह जसकीरत सिंह रंगी से जासूस हमजा अल मजारी बन जाते हैं. रणवीर सिंह की नेटवर्थ 395 करोड़ रुपये है.

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संजय दत्त संजय दत्त ने फिल्म में पाकिस्तानी पुलिस अफसर का रोल किया है. संजय दत्त को एसपी चौधरी असलम के किरदार में काफी पसंद किया जा रहा है. संजय दत्त की नेटवर्थ 295 करोड़ रुपये है.

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अक्षय खन्ना फिल्म 'धुरंधर' में नजर आए अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की मौत हो जाती है. उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था. अक्षय खन्ना की नेटवर्थ 167 करोड़ रुपये है.

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आर माधवन फिल्म में अजय सान्याल का रोल करने वाले एक्टर आर माधवन ने काफी इम्प्रेस किया है. बताया जाता है कि उनका किरदार एनएसए अजीत डोभाल से प्रेरित है. आर माधवन की नेटवर्थ 115 करोड़ रुपये है.

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अर्जुन रामपाल फिल्म में आईएसआई के मेजर इकबाल बने अर्जुन रामपाल ने अलग ही छाप छोड़ी है और काफी क्रूर किरदार निभाया है. अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज फिल्म 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग से आइडिया लगाया जा सकता है कि इसका कितना क्रेज है. एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से लग रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' ओपनिंग डे पर 200 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है.

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