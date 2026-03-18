Dhurandhar 2 Stars Net Worth: अमीरी के मामले में कौन है 'धुरंधर'? जानें रणवीर सिंह समेत बाकी स्टार्स की नेटवर्थ

फिल्म 'धुरंधर 2' के सितारों की नेटवर्थ
बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हालांकि, मेकर्स ने 18 मार्च को फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज रखे हैं. फिल्म को एडवांस बुकिंग और ओवरसीज मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करने वाली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि फिल्म के स्टार्स की नेटवर्थ कितनी है और सबसे अमीर एक्टर कौन है. बता दें कि सितारों की फीस के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.