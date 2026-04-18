इंडियन सिनेमा का एकमात्र एक्टर, जिसने दीं 4 1000 करोड़ी फिल्में, बना बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर'

एक्टर के खाते में है 4 1000 करोड़ी मूवीज
इंडियन सिनेमा की फिल्में देश के बाहर भी खूब पसंद की जाती हैं. ये फिल्म बंपर कलेक्शन करती हैं और मेकर्स को मालामाल कर देती हैं. भारत की कई मूवीज ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की है. हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी फिल्म 1000 करोड़ रुपये कलेक्शन क्लब में शामिल हो जाए. शाहरुख खान, रणवीर सिंह, प्रभास की दो-दो मूवीज तो अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, राम चरण, यश, आमिर खान की एक-एक फिल्म इस क्लब में शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का एक एक्टर है, जिसकी 4 मूवीज 1000 करोड़ रुपये कलेक्शन क्लब में शामिल हो चुकी हैं. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन है.