इंडियन सिनेमा का एकमात्र एक्टर, जिसने दीं 4 1000 करोड़ी फिल्में, बना बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर'

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एक्टर के खाते में है 4 1000 करोड़ी मूवीज इंडियन सिनेमा की फिल्में देश के बाहर भी खूब पसंद की जाती हैं. ये फिल्म बंपर कलेक्शन करती हैं और मेकर्स को मालामाल कर देती हैं. भारत की कई मूवीज ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की है. हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी फिल्म 1000 करोड़ रुपये कलेक्शन क्लब में शामिल हो जाए. शाहरुख खान, रणवीर सिंह, प्रभास की दो-दो मूवीज तो अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, राम चरण, यश, आमिर खान की एक-एक फिल्म इस क्लब में शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का एक एक्टर है, जिसकी 4 मूवीज 1000 करोड़ रुपये कलेक्शन क्लब में शामिल हो चुकी हैं. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन है.

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संजय दत्त बॉलीवुड से साउथ तक कर रहे काम बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ना सिर्फ हिंदी मूवीज में बल्कि साउथ की फिल्मों में नजर आते हैं. वह विलेन के रोल भी करते हैं और फैंस के बीच छा जाते हैं. संजय दत्त को हर किरदार में पसंद किया जाता है.

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संजय दत्त के नाम दर्ज है रिकॉर्ड संजय दत्त ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं. उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है, जो किसी और एक्टर के पास नहीं हैं. संजय दत्त की 4 मूवीज ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

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संजय दत्त की ये मूवीज बनी हैं 1000 करोड़ी संजय दत्त की जो चार फिल्में 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हैं, वो 'केजीएफ 2', 'जवान', 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' हैं. संजय दत्त इन मूवीज ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

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फिल्म केजीएफ 2 यश स्टारर फिल्म 'केजीएफ 2' साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 1200 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म 'केजीएफ 2' में विलेन अधीरा के रोल में थे.

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फिल्म जवान संजय दत्त ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में कैमियो किया था. वह इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल में जर आए थे. साल 2023 में आई फिल्म 'जवान' ने 1100 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

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फिल्म धुरंधर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 1350 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म 'धुरंधर' में संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का रोल किया था.

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