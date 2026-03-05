रणवीर सिंह बदलेंगे रिलीज डेट? 'टॉक्सिक' की तरह दुम दबाकर नहीं भागेंगे 'धुरंधर 2' के मेकर्स, ये रहा सबूत

1/8





मिडिल ईस्ट में मचा हुआ है बवाल जैसै कि आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर चुके हैं. बदले में ईरान ने भी अमेरिका के उन दोस्त देशों पर हमला कर दिया है जो कि मिडिल ईस्ट में बसे हुए हैं. इन देशों में बने अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरान कहर बरपा रहा है. ऐसे में चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है. इस हाल को देखते हुए हाल ही में 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है. वहीं दूसरी तरफ 'धुरंधर 2' को लेकर भी तरह तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है. हालांकि सच तो ये है कि 'धुरंधर 2' के मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट में जरा भी बदलाव नहीं करेंगे. वजह जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

'टॉक्सिक' की तरह दुम दबाकर नहीं भागेंगे 'धुरंधर 2' के मेकर्स आपको बता दें कि 'धुरंधर 2' के मेकर्स टॉक्सिक के मेकर्स क तरह भागने नहीं वाले हैं. मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है इस बात का फर्क 'धुरंधर 2' के मेकर्स को जरा भी नहीं पड़ेगा.

'धुरंधर 2' के मेकर्स के पास है ये वजह दरअसल कई गल्फ कंट्रीज ने 'धुरंधर' की रिलीज पर बैन लगा दिया था. ऐसे में ये लोग 'धुरंधर 2' को कैसे इन देशों में रिलीज होने दे सकते थे. तभी तो इन देशों के लोग इंडिया आकर 'धुरंधर 2' देखने का प्लान बना रहे थे.

'धुरंधर 2' के मेकर्स पर नहीं पड़े वाला है जरा सा भी असर ईरान और इजराइल की लड़ाई का धुरंधर 2 पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है. जब ये फिल्म इन देशो में रिलीज ही नहीं होनी थी तो कमाई पर बुरा असर कैसे पड़ेगा.

एक बार फिर पाकिस्तान में बवाल मचाएगी धुरंधर 2 आपको तो पता है कि धुरंधर को पाकिस्तान में लोगों ने कैसे छिपछिपकर देखा है. बैन के बाद भी ये फिल्म पाकिस्तान में छा गई. ऐसे में धुरंधर 2 से भी फैंस को ऐसी ही उम्मीदें लगी हुई हैं.

टॉक्सिक हो चुकी है पोस्टपोन ईरान और इजराइल की लड़ाई के चलते टॉक्सिक के मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है. टॉक्सिक के मेकर्स ने दावा किया है कि इन देशों में इन हालात के चलते फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी.

टॉक्सिक की कमाई पर पड़ता बुरा असर मिडिल ईस्ट एशिया के हालात फिलहाल ठीक नहीं हैं. ऐसे में टॉक्सिक की कमाई का इस पर बुरा असर पड़ता. इन देशों के फैंस टॉक्सिक की रिलीज का इंतजार कर रहे थे. इन देशों में टॉक्सिक पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है.

