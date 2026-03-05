रणवीर सिंह बदलेंगे रिलीज डेट? 'टॉक्सिक' की तरह दुम दबाकर नहीं भागेंगे 'धुरंधर 2' के मेकर्स, ये रहा सबूत

मिडिल ईस्ट में मचा हुआ है बवाल
जैसै कि आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर चुके हैं. बदले में ईरान ने भी अमेरिका के उन दोस्त देशों पर हमला कर दिया है जो कि मिडिल ईस्ट में बसे हुए हैं. इन देशों में बने अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरान कहर बरपा रहा है. ऐसे में चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है. इस हाल को देखते हुए हाल ही में 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है. वहीं दूसरी तरफ 'धुरंधर 2' को लेकर भी तरह तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है. हालांकि सच तो ये है कि 'धुरंधर 2' के मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट में जरा भी बदलाव नहीं करेंगे. वजह जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.