Dhurandhar 2 Vs Toxic: रणवीर सिंह की फिल्म के साथ क्लैश के बाद भी यश को होगा फायदा, जानें क्या है कारण?

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' में होगा महाक्लैश
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' और साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. ये दोनों मूवीज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. इन दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, चिंता की बात ये भी है कि 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' के क्लैश से दोनों फिल्मों के बिजनेस पर फर्क पड़ने वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों के एक साथ रिलीज होने पर रणवीर सिंह और यश में किसे फायदा पहुंचने वाला है और क्यों?