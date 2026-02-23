Dhurandhar 2 Vs Toxic: रणवीर सिंह की फिल्म के साथ क्लैश के बाद भी यश को होगा फायदा, जानें क्या है कारण?

1/8





'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' में होगा महाक्लैश बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' और साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. ये दोनों मूवीज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. इन दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, चिंता की बात ये भी है कि 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' के क्लैश से दोनों फिल्मों के बिजनेस पर फर्क पड़ने वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों के एक साथ रिलीज होने पर रणवीर सिंह और यश में किसे फायदा पहुंचने वाला है और क्यों?

2/8





'धुरंधर' को मिला अच्छा रिस्पॉन्स डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. मेकर्स इस फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' को लेकर आ रहे हैं.

3/8





'धुरंधर 2' में आगे बढ़ेगी कहानी फिल्म धुरंधर में जहां पर कहानी को छोड़ा गया है, फिल्म 'धुरंधर 2' में वहीं से कहानी आगे बढ़ेगी. इस तरह से फिल्म 'धुरंधर 2' में हमजा अल मजारी (रणवीर सिंह) के स्पाई बनने से लेकर पाकिस्तान में एंट्री की कहानी को दिखाया जाएगा.

4/8





'धुरंधर 2' का बेसब्री से किया जा रहा इंतजार डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद लोग फिल्म 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में दिखाई गई सच्ची कहानी ने लोगों को प्रभावित किया और वह आगे की स्टोरी जानना चाह रहे हैं.

5/8





'टॉक्सिक' लेकर आ रहे हैं यश साउथ सिनेमा के पॉपुलर स्टार यश फिल्म 'केजीएफ 2' के चार साल बाद फिल्म 'टॉक्सिक' से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनकी इस फिल्म को देखने के लिए फैंस बेकरार हैं.

6/8





'टॉक्सिक' को लेकर है जबरदस्त बज यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद तो लोग ज्यादा ही बेसब्र हो रहे हैं. इस फिल्म को लेकर अटकलें लग रही है कि यश का डबल रोल हो सकता है.

7/8





'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' का क्लैश है चिंताजनक बॉलीवुड और साउथ की दो बड़ी फिल्में 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' के टकराने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फर्क पड़ने वाला है. हालांकि, दोनों फिल्मों के क्रेज है तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कौन सी मूवी बाजी मारेगी.

8/8




