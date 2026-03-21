फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. इस फिल्म ने भारत में दो दिनों में 225 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू के साथ) से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड करीब 375 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म के तीसरे दिन वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की इस फिल्म से पहले किन फिल्मों ने तेजी से वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.