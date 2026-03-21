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फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. इस फिल्म ने भारत में दो दिनों में 225 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू के साथ) से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड करीब 375 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म के तीसरे दिन वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की इस फिल्म से पहले किन फिल्मों ने तेजी से वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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फिल्म 'बाहुबली 2' साउथ एक्टर प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' को काफी ज्यादा पसंद किया गया था. साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 दिन लगे थे.

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फिल्म 'आरआरआर' जूनियर एनटीआर और राम चरण की फिल्म 'आरआरआर' ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा 3 दिनों में पार कर लिया था. फिल्म 'आरआरआर' साल 2022 में बड़े पर्दे पर आई थी.

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फिल्म 'पुष्पा 2' साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने साल 2024 में सिनमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी. फिल्म पुष्पा 2 सिर्फ 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ी हो गई थी.

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फिल्म 'केजीएफ 2' साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर यश की फिल्म 'केजीएफ 2' साल 2022 में सिनेमाघरों में आई थी. यश की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा 4 दिनों में पार कर लिया था.

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फिल्म 'जवान' बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने साल 2023 में बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी. शाहरुख खान की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये कमाने में 4 दिन लगाए थे.

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फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था. साल 2024 में रिलीज हुई प्रभास की इस फिल्म ने 4 दिन में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये कमा लिए थे.

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