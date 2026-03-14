Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स में बेमौत मारा जाएगा हमजा? कौन करने वाला है फिल्म का मजा किरकिरा

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Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स में बेमौत मारा जाएगा हमजा? धुरंधर 2 की रिलीज का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हंगामा मच रहा है. फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब लोगों ने फिल्म धुरंधर द रिवेंज का नाम उरी के साथ जोड़ दिया था. वहीं अनिल कपूर ने भी खुलासा किया था कि वो फिल्म धुरंधर द रिवेंज में एक किरदार को ठुकरा चुके हैं. इसी बीच फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म धुरंधर द रिवेंज के क्लाइमेक्स में हमजा यानी रणवीर सिंह की मौत होने वाली है. चलिए जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है?

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हाल ही में रिलीज हुआ है Dhurandhar 2 का गाना कुछ समय पहले ही फिल्म धुरंधर द रिवेंज का एक गाना गहरा हुआ रिलीज किया गया है. इस गाने में एक लाइन है जो कहती है, मेरी जन्नत का रास्ता, तू ही तू हुआ... इस लाइन ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं.

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हमजा को मिलने वाला है प्यार में धोखा धुरंधर के पहले पार्ट में यलीना और हमजा की कहानी पूरी नहीं हो पाई थी और न ही दोनों शादी कर पाए थे. अब दावा किया जा रहा है कि हमजा को फिल्म धुरंधर द रिवेंज में धोखा मिलने वाला है.

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हमजा की जासूसी करेंगी सारा गाने में एक लाइन कहती है, तू चांद है एक धधकता हुआ, चोरी से मुझे ही तकता हुआ... ये लाइन इस बात की तरफ हिंट करती है कि यलीना चोरीछिपे हमजा की जासूसी कर रही है और वो ये बात जानता है.

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सारा अर्जुन लेने वाली हैं रणवीर सिंह की जान? फिल्म धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर के एक सीन में सारा के हाथ में बंदूक नजर आ रही है. इस सीन में सारा की आंख में आंसू और चेहरे पर तेवर साथ दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इसी सीन में सारा, यलीना बनकर हमजा की जान लेंगी.

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Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स को लेकर मचा बवाल सारा के इस एक सीन ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज के आखिर में हमजा की मौत होने वाली है.

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इतनी लंबी होने वाली है Dhurandhar 2 आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज 3 घंटा 55 मिनट की होने वाली है. ये 3 घंटा 55 मिनट फैंस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं. माना जा रहा है कि फिल्म के हर एक सीन में एक नया राज खुलने वाला है.

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