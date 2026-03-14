Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स में बेमौत मारा जाएगा हमजा? कौन करने वाला है फिल्म का मजा किरकिरा

Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स में बेमौत मारा जाएगा हमजा?
धुरंधर 2 की रिलीज का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हंगामा मच रहा है. फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब लोगों ने फिल्म धुरंधर द रिवेंज का नाम उरी के साथ जोड़ दिया था. वहीं अनिल कपूर ने भी खुलासा किया था कि वो फिल्म धुरंधर द रिवेंज में एक किरदार को ठुकरा चुके हैं. इसी बीच फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म धुरंधर द रिवेंज के क्लाइमेक्स में हमजा यानी रणवीर सिंह की मौत होने वाली है. चलिए जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है?