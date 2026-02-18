'धुरंधर' एक्टर अर्जुन रामपाल ने मंगेतर संग दिए रोमांटिक पोज, रिवीलिंग ड्रेस में छाईं गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स

अर्जुन रामपाल ने मंगेतर संग दिए पोज
फिल्म 'धुरंधर' में आईएसआई के मेजर इकबाल का रोल करने वाले एक्टर अर्जुन रामपाल ने लोगों का ध्यान खींचा था. उनकी जबरदस्त अदाकारी के लोग कायल हो गए. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' आने वाला है. इससे पहले अर्जुन रामपाल की मंगेतर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरें ये कपल एक से बढ़कर एक पोज देते नजर आ रहा है. गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स का बिकिनी वाला अंदाज और अर्जुन रामपाल का डैशिंग लुक फैंस को पसंद आ रहा है. इस कपल की की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.