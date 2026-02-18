'धुरंधर' एक्टर अर्जुन रामपाल ने मंगेतर संग दिए रोमांटिक पोज, रिवीलिंग ड्रेस में छाईं गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स

1/8





अर्जुन रामपाल ने मंगेतर संग दिए पोज फिल्म 'धुरंधर' में आईएसआई के मेजर इकबाल का रोल करने वाले एक्टर अर्जुन रामपाल ने लोगों का ध्यान खींचा था. उनकी जबरदस्त अदाकारी के लोग कायल हो गए. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' आने वाला है. इससे पहले अर्जुन रामपाल की मंगेतर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरें ये कपल एक से बढ़कर एक पोज देते नजर आ रहा है. गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स का बिकिनी वाला अंदाज और अर्जुन रामपाल का डैशिंग लुक फैंस को पसंद आ रहा है. इस कपल की की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

2/8





गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने शेयर की तस्वीरें गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मंगेतर अर्जुन रामपाल के साथ की तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं. इन फोटोज में गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स का ग्लैमरस देखने को मिल रहा है.

3/8





गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के फैंस का धड़का दिल गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स बिकिनी पहनकर अपने तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़काया है. गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के खुले बाल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.

Advertisement

4/8





गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने पहनी रिवीलिंग ड्रेस गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने बीच किनारे अर्जुन रामपाल के साथ पोज दिए हैं. गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने बिकिनी के अलावा रिवीलिंग ड्रेस में भी फोटोज क्लिक करवाई हैं.

5/8





अर्जुन और गैब्रिएला की तस्वीरें होती हैं वायरल अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स की फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. दोनों के तमाम चाहने वाले फैंस इस कपल पर खूब प्यार बरसाते हैं.

6/8





गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने दिखाया कातिलाना अंदाज गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स बीच किनारे इतना ज्यादा कातिलाना अंदाज दिखाया कि फैंस अदाएं देखकर घायल हो रहे हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

Advertisement

7/8





अर्जुन और गैब्रिएला ने बीते साल की सगाई अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स बीते 8 साल से साथ में हैं. दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे. बीते साल अर्जुन और गैब्रिएला की सगाई की खबरें आई थीं.

8/8



