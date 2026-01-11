हाथों में हाथ डाले नजर आए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, लोगों ने पूछा- 'दुआ कहां है?'

1/8





रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तस्वीरें वायरल बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच अक्सर प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिलती है. फैंस को इनकी जोड़ी काफी पसंद आती है. अब ये कपल एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने एक-दूसरे को हाथ थाम रखा था. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण से बेटी को लेकर सवाल कर दिया है. आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं.

2/8





एयरपोर्ट पर नजर आए दीपिका और रणवीर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कहीं भी साथ में नजर आए तो पैप्स के कैमरे उनकी तरफ मुड़ जाते हैं. अब ये कपल एयरपोर्ट पर नजर आया है और उनकी कई फोटोज क्लिक हुई हैं.

3/8





रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने पहनी मैचिंग ड्रेस रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मैचिंग आउटफिट नजर आए. इसके साथ दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था. कपल का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

4/8





दीपिका और रणवीर पर प्यार लुटा रहे फैंस रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तस्वीरों को पसंद कर रहे फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'पावर कपल.' एक फैन ने लिखा है, 'दोनों साथ में अच्छे लगते हैं.'

5/8





दीपिका और रणवीर संग नहीं दिखी बेटी दुआ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ उनकी बेटी दुआ नजर नहीं आई. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कपल से सवाल किया, 'दुआ कहां है?'

6/8





दीपिका और रणवीर दोस्त की शादी में हुए थे शामिल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने फ्रेंड स्नेहा रामचंद्र की शादी में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गए थे. अब ये कपल न्यूयॉर्क से वापस लौट आया है.

7/8





रणवीर और दीपिका ने 2018 में की थी शादी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने साल 2018 में शादी की थी. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शादी के 6 साल बाद साल 2024 में बेटी दुआ माता-पिता बने हैं.

8/8



