हाथों में हाथ डाले नजर आए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, लोगों ने पूछा- 'दुआ कहां है?'

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच अक्सर प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिलती है. फैंस को इनकी जोड़ी काफी पसंद आती है. अब ये कपल एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने एक-दूसरे को हाथ थाम रखा था. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण से बेटी को लेकर सवाल कर दिया है. आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं.