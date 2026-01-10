'धुरंधर' की ये एक्ट्रेस लगातार दिखा रही ग्लैमरस अदाएं, फोटोज देख धड़क रहा फैंस का दिल

1/8





'धुरंधर' की रिलीज के बाद से एक्ट्रेस दिखा रही सिजलिंग अंदाज बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है. ये फिल्म लगातार अच्छी कलेक्शन कर रही है और कमाई का आंकड़ा करीब 850 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले सितारे इसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं. इस फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस लगातार ग्लैमरस फोटोज से फैंस का ध्यान खींच रही है. आइए देखते हैं कि एक्ट्रेस ने फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद किन फोटोज को शेयर किया है.

2/8





क्रिस्टल डिसूजा शेयर करती हैं तस्वीरें एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती हैं. क्रिस्टल डिसूजा अपने फोटोज और वीडियोज शेयर कर फैंस को आकर्षित करती है.

3/8





क्रिस्टल डिसूजा ने गाने 'शरारत' में किया काम क्रिस्टल डिसूजा बीते महीने में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में नजर आई थीं. क्रिस्टल डिसूजा ने फिल्म के गाने 'शरारत' में डांस किया था.

Advertisement

4/8





गाने 'शरारत' में क्रिस्टल डिसूजा संग नजर आई आयशा खान आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में क्रिस्टल डिसूजा के साथ आयशा खान नजर आई थीं. इस गाने को काफी पसंद किया गया था.

5/8





गाने 'शरारत' को मिल चुके हैं 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रिस्टल डिसूजा का ये गाने यूट्यूबर 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा चुका है. वहीं, क्रिस्टल डिसूजा लगातार अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर कर रही हैं.

6/8





क्रिस्टल डिसूजा फ्लॉन्ट करती हैं फिगर क्रिस्टल डिसूजा इन फोटोज में रिवीलिंग ड्रेस में नजर आ रही हैं. इस तरह से क्रिस्टल डिसूजा ने फोटोशूट के दौरान फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा है.

Advertisement

7/8





क्रिस्टल डिसूजा ने दिखाई वेकेशन की झलक क्रिस्टल डिसूजा की इन फोटोज में उनकी वेकेशन की झलक भी देखने को मिल रही है. फिलहाल, एक्ट्रेस के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी अदाएं देखकर खुश हो रहे हैं.

8/8



