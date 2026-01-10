'धुरंधर' की ये एक्ट्रेस लगातार दिखा रही ग्लैमरस अदाएं, फोटोज देख धड़क रहा फैंस का दिल

'धुरंधर' की रिलीज के बाद से एक्ट्रेस दिखा रही सिजलिंग अंदाज
बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है. ये फिल्म लगातार अच्छी कलेक्शन कर रही है और कमाई का आंकड़ा करीब 850 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले सितारे इसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं. इस फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस लगातार ग्लैमरस फोटोज से फैंस का ध्यान खींच रही है. आइए देखते हैं कि एक्ट्रेस ने फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद किन फोटोज को शेयर किया है.