'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने रिवीलिंग ड्रेस में दिखाया सिजलिंग अंदाज, 20 साल की हसीना की फोटोज हुईं वायरल

सारा अर्जुन की ग्लैमरस फोटोज खींच रही ध्यान फिल्म 'धुरंधर' में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के अपोजिट डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त अदाकारी से लोगों को इम्प्रेस किया है. सारा अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई है जो फैंस को दीवाना बना रही है. उन्होंने एक से बढ़कर एक सिजलिंग पोज देकर फैंस का दिल धड़का दिया है. सारा अर्जुन की नई तस्वीरें काफी पसंद की जा रही है और उनके तमाम चाहने वाले फैंस रिएक्शन भी दे रहे हैं.

सारा अर्जुन ने शेयर की तस्वीरें सारा अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. सारा अर्जुन की इन वायरल तस्वीरों में उनका खूबसूरत अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है.

सारा अर्जुन ने पहनी डीपनेक आउटफिट सारा अर्जुन ने मरून कलर की डीपनेक ड्रेस पहनी हुई है. इस रिवीलिंग ड्रेस में सारा अर्जुन ने एक से बढ़कर पोज देकर फोटोशूट को काफी ज्यादा ग्लैमरस बना दिया है.

सारा अर्जुन की तस्वीरें हो रहीं वायरल सारा अर्जुन की मरून कलर की ड्रेस के साथ उनके हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए. सारा अर्जुन की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

सारा अर्जुन पर प्यार लुटा रहे फैंस सारा अर्जुन के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी इन लेटेस्ट फोटोज को पसंद कर रहे हैं. इसके साथ ही फैंस अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सारा अर्जुन पर प्यार लुटा रहे हैं.

सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह की पत्नी का किया रोल फिल्म 'धुरंधर' में 20 साल की सारा अर्जुन ने 40 साल के रणवीर सिंह की पत्नी का रोल किया था. रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.

फिल्म 'धुरंधर' ने कमा लिए इतने रुपये फिल्म 'धुरंधर' ने रिलीज के बाद छठे सप्ताह में एंट्री कर ली है. फिल्म ने बीते शुक्रवार को 3.60 करोड़ रुपये कमाए और कलेक्शन 844.45 करोड़ रुपये हो गया है.

