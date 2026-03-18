Dhurandhar: किसी जमाने में रणवीर सिंह की फिल्म में काम करने से इनकार कर बैठे थे ये सितारे, अब होता है पछतावा

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Dhurandhar 2 में काम करने से इनकार कर चुके हैं ये सितारे धुरंधर का दूसरा पार्ट इतिहास रचने के लिए तैयार है. आज फैंस धुरंधर 2 का पेड रिव्यू देख पाएंगे. कल इस फिल्म का प्रीमियर होना है. ऐसे में धुरंधर 2 ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग लगातार आदित्य धर की इस फिल्म के बारे में ही बात कर रहे हैं. बॉलीवुड में भी इस फिल्म के बारे में कानाफुसी हो रही है. बॉलीवुड के बहुत से सितारे ऐसे हैं जिनको आदित्य धर ने धुरंधर में काम करने का मौका दिया था. अगर ये सितारे गलती से हां कर देते हैं दूसरे पार्ट में भी वो नजर आते. अब धुरंधर की सफलता देखते हुए अब इन सितारों को अफसोस होता होगा. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सितारों के बारे में बताने वाले हैं.

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जब अनिल कपूर के हाथ से निकली धुरंधर कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि अनिल कपूर को धुरंधर में रोल ऑफर किया गया था. खुद अनिल कपूर ने ही इस बात का खुलासा किया है कि धुरंधर में काम न करने का मलाल उनको हमेशा रहेगा.

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धुरंधर 2 को लेकर नागार्जुन ने भी दिया था बड़ा बयान कुछ समय पहले कहा गया था कि रहमान डकैत के रोल के लिए नागार्जुन को अप्रोच किया गया था. हालांकि कुछ समय पहले ही एक बयान देकर नागार्जुन ने इस खबर को गलत बता दिया था.

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आयुष्मान खुराना को भी होता होगा अफसोस कहा तो ये भी जाता है कि आयुष्मान खुराना को धुरंधर के मेन लीड के तौर पर आदित्य धर लेना चाहते थे. हालांकि बात न बन पाने की वजह से आदित्य धर ने अपना फैसला बदल लिया.

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कार्तिक आर्यन का भी जुड़ा धुरंधर से ध्यान बताया जाता है कि धुरंधर के लिए आदित्य धर ने कार्तिक आर्यन को भी अप्रोच किया था. बताया जाता है कि आदित्य धर ने कार्तिक आर्यन को रणवीर कपूर का रोल उन दिया था.

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अक्षय खन्ना को नहीं मिला धुरंधर 2 में भाव अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत बनकर बवाल मचा दिया था. हालांकि आदित्य धर ने अक्षय खन्ना को दूसरे पार्ट में जगह नहीं दी. अक्षय खन्ना के फ्लैशबैक सीन्स से ही फैंस को काम चलाना होगा.

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इन सितारों को आज होने वाला है अफसोस कहना गलत नहीं होगा कि उस समय इन सितारों ने धुरंधर फ्रेंचाइजी में काम करने से तो मना कर दिया. हालांकि बाद में इन सितारों को अफसोस तो जरूर हुआ होगा. धुरंधर ने बॉलीवुड की शक्ल ही बदलकर रख दी है.

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