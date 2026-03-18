Dhurandhar: किसी जमाने में रणवीर सिंह की फिल्म में काम करने से इनकार कर बैठे थे ये सितारे, अब होता है पछतावा

Dhurandhar 2 में काम करने से इनकार कर चुके हैं ये सितारे
धुरंधर का दूसरा पार्ट इतिहास रचने के लिए तैयार है. आज फैंस धुरंधर 2 का पेड रिव्यू देख पाएंगे. कल इस फिल्म का प्रीमियर होना है. ऐसे में धुरंधर 2 ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग लगातार आदित्य धर की इस फिल्म के बारे में ही बात कर रहे हैं. बॉलीवुड में भी इस फिल्म के बारे में कानाफुसी हो रही है. बॉलीवुड के बहुत से सितारे ऐसे हैं जिनको आदित्य धर ने धुरंधर में काम करने का मौका दिया था. अगर ये सितारे गलती से हां कर देते हैं दूसरे पार्ट में भी वो नजर आते. अब धुरंधर की सफलता देखते हुए अब इन सितारों को अफसोस होता होगा. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सितारों के बारे में बताने वाले हैं.