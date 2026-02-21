Dhurandhar Actress Chat Leak: कौन है 'धुरंधर' की वो एक्ट्रेस, जिनके नाम से वायरल हुईं व्हाट्सएप पर..., सच जानकर उड़ेंगे होश

1/8





कौन है 'धुरंधर' की वो एक्ट्रेस, जिनके नाम से वायरल हुईं व्हाट्सएप पर... फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने इस समय सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. रणवीर सिंह (Raveer Singh), अक्षय खन्ना (Akhaye Khanna) और संजय दत्त की इस फिल्म में आयशा खान भी नजर आ चुकी हैं. इसी बीच आयशा खान ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. खबर है कि आयशा खान अपने व्हाट्सएप की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल हाल ही में आयशा खान ने दावा किया है कि कोई उनके नाम से फेक अकाउंट बनाकर व्हाट्स एप चला रहा है. ये बात जानकर आयशा खान को सदमा लग गया. आयशा खान को इस बात का डर भी सता रहा है कि कोई उनके नाम से फ्रॉडगिरी न कर डाल. चलिए जानते हैं कि आयशा खान ने इस फेम अकाउंट का आखिर क्या किया है.

Ayesha Khan का नाम हुआ बदनाम? आयशा खान ने दावा किया है कि व्हाट्सएप पर कोई उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है. आयशा खान को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई है कि कोई उनके नाम का सरेआम इस्तेमाल करे.

Ayesha Khan का खौला खून कहना गलत नहीं होगा कि इस फेक अकाउंट ने आयशा खान का खून खौला दिया है. सबको बेवकूफ बनाने के लिए इस फेक अकाउंट पर आयशा खान की शादार तस्वीर लगाई गई है. ऐसे में खुद आयशा खान ने इस व्हाट्स एप की चैट को लीक कर दिया है.

Ayesha Khan ने दी फैंस को चेतावनी जैसे ही आयशा खान को पता चला वो भी एक्शन मोड़ में आ गई हैं. वो भी नहीं चाहतीं कि कोई उनके नाम से धोखाधड़ी कर जाए. इससे पता चलता है कि आयशा अपने फैंस की सिक्योरिटी को लेकर कितनी गंभीर रहती हैं.

धुरंधर की वजह से अब भी लाइमलाइट में हैं Ayesha Khan आपको बता दें फिल्म धुरंधर ने अक्षय खन्ना के साथ साथ आयशा खान की भी किस्मत चमका दी है. अब भी आयशा खान का गाना शरारत लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है.

Ayesha Khan ने हाल ही में लगाई थी मीडिया की फटकार इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आयशा खान ने लिखा, इस अकाउंट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है. इस अकाउंट को चलाने वाले से बात करने की कोई भी जरुरत नहीं है.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं Ayesha Khan आपको बता दें कि आयशा खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. यही वजह है जो आए दिन आयशा खान की कोई न कोई वीडियो या तस्वीर वायरल होती रहती है.

