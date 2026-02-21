Dhurandhar Actress Chat Leak: कौन है 'धुरंधर' की वो एक्ट्रेस, जिनके नाम से वायरल हुईं व्हाट्सएप पर..., सच जानकर उड़ेंगे होश

कौन है 'धुरंधर' की वो एक्ट्रेस, जिनके नाम से वायरल हुईं व्हाट्सएप पर...
फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने इस समय सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. रणवीर सिंह (Raveer Singh), अक्षय खन्ना (Akhaye Khanna) और संजय दत्त की इस फिल्म में आयशा खान भी नजर आ चुकी हैं. इसी बीच आयशा खान ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. खबर है कि आयशा खान अपने व्हाट्सएप की वजह से चर्चा में हैं. दरअसल हाल ही में आयशा खान ने दावा किया है कि कोई उनके नाम से फेक अकाउंट बनाकर व्हाट्स एप चला रहा है. ये बात जानकर आयशा खान को सदमा लग गया. आयशा खान को इस बात का डर भी सता रहा है कि कोई उनके नाम से फ्रॉडगिरी न कर डाल. चलिए जानते हैं कि आयशा खान ने इस फेम अकाउंट का आखिर क्या किया है.