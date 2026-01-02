'धुरंधर' ने वो कर दिखाया जो सिनेमा के इतिहास में नहीं हुआ, फिल्म ने मेकर्स को दिया नए साल का तोहफा

रणवीर सिंह की फिल्म ने बनाया नया रिकॉर्ड
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म लगातार धांसू कमाई कर रही है और मेकर्स की तिजोरियों भ रही है. सिनेमाघरों में चार सप्ताह से लगी फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा 800 करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है. ये फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म 'धुरंधर' ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है जो आज तक सिनेमा के इतिहास में नहीं बना था. आइए जानते हैं कि आदित्य धर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है.