'धुरंधर' ने वो कर दिखाया जो सिनेमा के इतिहास में नहीं हुआ, फिल्म ने मेकर्स को दिया नए साल का तोहफा

रणवीर सिंह की फिल्म ने बनाया नया रिकॉर्ड बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म लगातार धांसू कमाई कर रही है और मेकर्स की तिजोरियों भ रही है. सिनेमाघरों में चार सप्ताह से लगी फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा 800 करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है. ये फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म 'धुरंधर' ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है जो आज तक सिनेमा के इतिहास में नहीं बना था. आइए जानते हैं कि आदित्य धर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है.

फिल्म 'धुरंधर' ने 28वें दिन जोड़े इतने रुपये फिल्म 'धुरंधर' ने साल 2026 के पहले दिन यानी बीते गुरुवार को 17.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस फिल्म की चार सप्ताह की कमाई 784.50 करोड़ रुपये हो चुकी है.

फिल्म 'धुरंधर' के चौथे सप्ताह की कमाई फिल्म 'धुरंधर' ने चौथे सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर 115.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म के जितना कलेक्शन आज तक कोई फिल्म नहीं कर पाई है.

फिल्म 'धुरंधर' के पीछे हैं ये मूवीज फिल्म 'धुरंधर' के बाद चौथे सप्ताह में फिल्म 'पुष्पा 2' हिंदी (57.95 करोड़ रुपये), फिल्म 'छावा' (43.98 करोड़ रुपये), और 'स्त्री 2' (37.75 करोड़ रुपये) कमाए थे.

फिल्म 'धुरंधर' का 28 दिन से डबल डिजिट कलेक्शन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बीते 28 दिन से लगातार डबल डिजिट में कलेक्शन कर रही है. आज तक किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से कमाई नहीं की है.

फिल्म 'पुष्पा 2' से पीछे है फिल्म 'धुरंधर' फिल्म 'धुरंधर' (784.50 करोड़ रुपये) सिर्फ साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' हिंदी (830.10 करोड़ रुपये) से पीछे है. रणवीर सिंह की फिल्म इस कलेक्शन को क्रॉस कर सकती है.

फिल्म 'धुरंधर' का शानदार वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिल्म 'धुरंधर' ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. इस फिल्म ने दुनिया भर में 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

