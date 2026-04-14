Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए 'पुष्पा' और 'बाहुबली'

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'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने किया इतना वर्ल्डवाइड कलेक्शन बॉलीवुड फिल्में 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने इंडियन सिनेमा को अलग ही ऊंचाई दी है. इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है और कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने इतिहास रच दिया है और 'पुष्पा' और 'बाहुबली' जैसी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, 'धुरंधर' और 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाने करने वाली नंबर 1 फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन सी मूवीज हैं. यहां पर दिए गए फिल्मों की कमाई के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.

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फिल्म 'धुरंधर' रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 1307.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' ने अब तक वर्ल्डवाइड 1718.62 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह से इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने करीब 3025 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'बाहुबली' साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' ने 650 करोड़ रुपये तो फिल्म 'बाहुबली 2' ने 1788 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दोनों फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 2438 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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फिल्म 'पुष्पा' साउथ इंडस्ट्री के एक्टर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' को काफी पसंद किया गया था. फिल्म के पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड 350.10 करोड़ रुपये तो दूसरे पार्ट ने 1742.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दोनों फिल्मों ने 2092.20 करोड़ रुपये कमाए थे.

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फिल्म 'टाइगर' सलमान खान की फ्रेंचाइजी फिल्म 'टाइगर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1365.22 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म एक था टाइगर ने 334.39 करोड़ रुपये, फिल्म टाइगर जिंदा है ने 564.20 करोड़ रुपये और फिल्म टाइगर 3 ने 466.63 करोड़ रुपये कमाए थे.

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फिल्म 'धूम' बॉलीवुड की चर्चित फ्रेंचाइची फिल्म 'धूम' के तीन पार्ट आए हैं और तीनों ने 754.42 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई की थी. फिल्म 'धूम' ने 47.70 करोड़ रुपये, फिल्म 'धूम 2' ने 149.98 करोड़ रुपये और फिल्म 'धूम 3' ने 556.74 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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फिल्म 'गोलमाल' फिल्म 'गोलमाल' के चार पार्ट आए थे. फिल्म के पहले पार्ट ने 45.89 करोड़ रुपये, दूसरे पार्ट ने 78.51 करोड़ रुपये, तीसरे पार्ट ने 169.09 करोड़ रुपये और चौथे पार्ट ने 311.18 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह से फिल्म 'गोलमाल' के चारों पार्ट ने मिलकर 604.67 की वर्ल्डवाइड कमाई की थी.

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