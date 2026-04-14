Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए 'पुष्पा' और 'बाहुबली'

'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने किया इतना वर्ल्डवाइड कलेक्शन
बॉलीवुड फिल्में 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने इंडियन सिनेमा को अलग ही ऊंचाई दी है. इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है और कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने इतिहास रच दिया है और 'पुष्पा' और 'बाहुबली' जैसी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, 'धुरंधर' और 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाने करने वाली नंबर 1 फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन सी मूवीज हैं. यहां पर दिए गए फिल्मों की कमाई के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स से लिए गए हैं.