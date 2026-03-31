इन फिल्मों में एक्टर्स से ज्यादा डायरेक्टर्स की हुई चर्चा! Dhurandhar से छाए आदित्य धर

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आदित्य धर का चल रहा कमाल डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म में जबरदस्त कास्टिंग और स्टोरीटेलिंग को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर की काफी तारीफ हो रही है. उनकी चर्चा फिल्म के सितारों से ज्यादा हो रही है. आमतौर पर देखा जाता है कि फिल्म के हिट होने पर भी सिर्फ स्टार्स की चर्चा होती है. डायरेक्टर्स कम ही सुर्खियों में रहता है. आइए जानते हैं कि किन डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों के स्टार्स से ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं.

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एसएस राजामौली साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने कई बेहतरीन फिल्म को बनाया है. उनकी फिल्म 'बाहुबली' (2015) और फिल्म 'बाहुबली 2' (2017) काफी चर्चा में रहती हैं. इन दोनों फिल्मों की चर्चा के साथ ही एसएस राजामौली भी सुर्खियों में बने रहते हैं.

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अनुराग कश्यप अनुराग कश्यप की फिल्म की काफी चर्चा होती है. उन्होंने साल 2012 में फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' बनाई थी. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' भी साल 2012 में रिलीज कर दिया गया था. इन दोनों फिल्मों में अनुराग कश्यप खूब लाइमटलाइट में रहे थे.

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रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी को उनकी एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने 'सिंघम' और 'गोलमाल' जैसी फ्रेंचाइजी फिल्मों को डायरेक्ट किया है. इन फिल्मों में हवा में उड़ती हुई गाड़ियां देख रोहित शेट्टी की कीपी चर्चा होती है.

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संजय लीला भंसाली डायरेक्टर संजय लीला भंसाली कम फिल्में बनाते हैं लेकिन बड़े स्तर का काम करते हैं. संजय लीला भंसाली ने साल 2018 में फिल्म 'पद्मावत' बनाई थी और ये काफी पसंद की गई थी. इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था. फिल्म के एक्टर रणवीर सिंह से ज्यादा संजय लीला भंसाली लाइमटलाइट में रहे.

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राजकुमार हिरानी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्मों का इंतजार किया जाता है. साल 2014 में जब उनकी फिल्म 'पीके' आई थी तब काफी हंगामा हुआ था. उस समय राजकुमार हिरानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

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