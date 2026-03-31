इन फिल्मों में एक्टर्स से ज्यादा डायरेक्टर्स की हुई चर्चा! Dhurandhar से छाए आदित्य धर

आदित्य धर का चल रहा कमाल
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म में जबरदस्त कास्टिंग और स्टोरीटेलिंग को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर की काफी तारीफ हो रही है. उनकी चर्चा फिल्म के सितारों से ज्यादा हो रही है. आमतौर पर देखा जाता है कि फिल्म के हिट होने पर भी सिर्फ स्टार्स की चर्चा होती है. डायरेक्टर्स कम ही सुर्खियों में रहता है. आइए जानते हैं कि किन डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों के स्टार्स से ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं.