Dhurandhar Overseas BO: 7 साल बाद हुआ... रिलीज के 77वें दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने फिर भरी हुंकार, तोड़ डाले ये 5 रिकॉर्ड्स

रिलीज के 77वें दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने फिर भरी हुंकार 5 दिसंबर को फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. 77 दिन बीत जाने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. लोग अब भी फिल्म 'धुंरधर' को देखने जा रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुंरधर' को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुंरधर' ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस में बवाल मचा दिया है. फिल्म 'धुंरधर' ने कमाई करते करते करीब 5 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म 'धुंरधर' के इन रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं.

बॉर्डर 2 को कब का पछाड़ चुकी है फिल्म 'धुरंधर' फिल्म 'धुरंधर' जिस तरह से कमाई कर रही है, इसके आगे बॉर्डर 2 जैसी फिल्म तो टिक ही नहीं पाई. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर' को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

रणवीर सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी धुरंधर फिल्म 'धुरंधर' रणवीर सिंह के करियर की बेस्ट फिल्म बन चुकी है. रणवीर सिंह के साथ साथ आदित्य धर की भी इस फिल्म ने किस्मत चमकाई है. दोनों के लिए ये फिल्म करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

बॉलीवुड में भी झाड़े फिल्म 'धुंरधर' ने झंड़े फिल्म 'धुरंधर' बॉलीवुड की पहली ऐसी एडल्ट फिल्म बन गई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है. फिल्म 'धुरंधर' ने अब तक की सभी बॉलीवुड फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है.

ओवरसरीज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुंरधर' ने बनाया ये रिकॉर्ड आपको बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' ओवरसरीज में सबके ज्यादा कमाई करने वाली आठवीं बॉलीवुड फिल्म बन गई है. ये अपने आप में एक बड़ा कारानमा है जो फिल्म 'धुरंधर' ने कर दिखाया है.

फिल्म 'धुरंधर' के नाम हुआ ये भी रिकॉर्ड फिल्म 'धुरंधर' ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी 2025 में सबसे ज्यादा कमाई की है. अब ये तो होना ही था, फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त ने कमाल जो कर दिखाया है.

2025 में फिल्म 'धुरंधर' ने कर दिखाया ये कारनामा आपको बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' 2025 की अकेली ऐसी फिल्म है जिसने 200 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है. फिल्म 'धुरंधर' के अलावा 2025 में कोई भी फिल्म ये आंकड़ा पार नहीं कर सकी.

