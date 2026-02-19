Dhurandhar Overseas BO: 7 साल बाद हुआ... रिलीज के 77वें दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने फिर भरी हुंकार, तोड़ डाले ये 5 रिकॉर्ड्स

रिलीज के 77वें दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने फिर भरी हुंकार
5 दिसंबर को फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. 77 दिन बीत जाने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. लोग अब भी फिल्म 'धुंरधर' को देखने जा रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुंरधर' को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुंरधर' ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस में बवाल मचा दिया है. फिल्म 'धुंरधर' ने कमाई करते करते करीब 5 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म 'धुंरधर' के इन रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं.