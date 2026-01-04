Dhurandhar में लटके झटके दिखाने के बाद वेकेशन पर निकलीं Krystle DSouza, आहें भरते रह गए फैंस

धुरंधर में लटके झटके दिखाने के बाद वेकेशन पर निकलीं क्रिस्टल डिसूजा
फिल्म धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने को है. वहीं इस फिल्म के गानों ने लोगों को पागल कर दिया है. इसी बीच फिल्म शरारत में धमाल मचा रहीं क्रिस्टल डिसूजा ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. क्रिस्टल डिसूजा इस समय वेकेशन मोड़ में चल रही हैं. वो सोशल मीडिया पर लगातार फैंस को अपने वेकेशन के अपडेट दे रही हैं. हाल ही में क्रिस्टल डिसूजा ने कुछ ऐसा कमाल दिखा दिया है जिसकी वजह से फैंस के होश उड़ गए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको क्रिस्टल डिसूजा की लेटेस्ट तस्वीरें दिखाने वाले हैं.