Dhurandhar में लटके झटके दिखाने के बाद वेकेशन पर निकलीं Krystle DSouza, आहें भरते रह गए फैंस

धुरंधर में लटके झटके दिखाने के बाद वेकेशन पर निकलीं क्रिस्टल डिसूजा फिल्म धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने को है. वहीं इस फिल्म के गानों ने लोगों को पागल कर दिया है. इसी बीच फिल्म शरारत में धमाल मचा रहीं क्रिस्टल डिसूजा ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. क्रिस्टल डिसूजा इस समय वेकेशन मोड़ में चल रही हैं. वो सोशल मीडिया पर लगातार फैंस को अपने वेकेशन के अपडेट दे रही हैं. हाल ही में क्रिस्टल डिसूजा ने कुछ ऐसा कमाल दिखा दिया है जिसकी वजह से फैंस के होश उड़ गए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको क्रिस्टल डिसूजा की लेटेस्ट तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

क्रिस्टल डिसूजा ने दिखाया हॉट अवतार हाल ही में क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में क्रिस्टल डिसूजा का अंदाज देखकर फैंस के बीच कोहराम मच गया है. क्रिस्टल डिसूजा की बोल्डनेस ने सोशल मीडिया का टेंपरेचर बढ़ा दिया है.

क्रिस्टल डिसूजा ने दिए जमकर पोज कैमरे के आगे क्रिस्टल डिसूजा ने जमकर पोज दिए हैं. इस मिनी स्कर्ट और शीट टॉप में क्रिस्टल डिसूजा बला की खूबसूरत लग रही हैं. फैंस क्रिस्टल डिसूजा की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

क्रिस्टल डिसूजा के फैंस हुए मदहोश कहना गलत नहीं होगा कि क्रिस्टल डिसूजा के इस अंदाज पर लोग तो फिदा हो चुके हैं. फैंस क्रिस्टल डिसूजा के इस हॉट अवतार की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि क्रिस्टल डिसूजा समय के साथ और हसीन होती चली जा रही हैं.

वायरल हो रहा है क्रिस्टल डिसूजा का गाना बता दें इस समय सोशल मीडिया पर क्रिस्टल डिसूजा का गाना शरारत तेजी से वायरल हो रहा है. फिल्म के इस गाने के डांस स्टेप लोगों की बजान पर चढ़ चुके हैं.

नए साल पर गायब हुईं क्रिस्टल डिसूजा बता दें नए साल के मौके पर क्रिस्टल डिसूजा घर से गायब हो गई हैं. कई दिन से क्रिस्टल डिसूजा अपने वेकेशन की फोटोज दिखाकर फैंस को चिढ़ा रही हैं. यही वजह है जो क्रिस्टल डिसूजा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

क्रिस्टल डिसूजा के फैंस को है धुरंधर 2 का इंतजार क्रिस्टल डिसूजा के फैंस इस समय धुरंधर के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि हाल ही में क्रिस्टल डिसूजा ने दावा किया है कि वो धुरंधर 2 में शायद नहीं दिखेंगी.

