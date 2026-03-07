Dhurandhar The Revenge: 3 मिनट 26 सेकेंड का ट्रेलर रिलीज होते ही वायरल हुआ ये पंजाबी गाना, जिसकी धुन पर मची मारकाट

1/8





फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर ने मचाया बवाल रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' यानी 'धुरंधर द रिवेंज' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना की झलक देखने के मिल रही है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे रहमान डकैत की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल मच जाता है. वहीं हमजा, रहमान डकैत की कुर्सी छीनने निकल जाता है. सत्ता हासिल करने के लिए रहमान डकैत का ये नकली शागिर्द खूब मारकाट मचाता है. जब ट्रेलर में मारपीट कर रहे हैं तब बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है. आज हम 'धुरंधर 2 रिवेंज' के ट्रेलर में बजने वाले इस गाने के बारे में बात करने वाले हैं.

Dhurandhar The Revange के ट्रेलर में बैकग्राउंड में अटका फैंस का दिमाग फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' के ट्रेलर के बैकग्राउंड में 'आरी आरी' गाना बज रहा है. इस गाने में अब लोगों का दिमाग ही अटक गया है. फैंस को लग रहा है कि ये गाना उन्होंने कहीं सुना है, लेकिन कहां... चलिए जानते हैं...

Dhurandhar The Revange की वजह से वायरल हुआ ये गाना ये गाना एक पुराना पंजाबी सॉन्ग है जो कि अक्सर पार्टीज की शान बन जाता है. इस गाने को तनिष्क बागची ने संगीत से सजाया था. अब फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' में इस गाने के रिमिक्स का इस्तेमाल हुआ है.

लोगों की जबान चर चढ़ा Dhurandhar The Revange का आरी आरी गाना सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं उसे देखकर हर कोई हैरान है. कुछ मिनटों में ही ये गाना लोगों की जबान पर चढ़ गया है. वहीं रणवीर सिंह ने भी इस गाने की धुन पर सबकी पिटाई की है.

इस फिल्म में दिखाया गया है ये Dhurandhar The Revange का ये गाना आपको बता दें आरी आरी गाना फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' से पहले फिल्म सैटेलाइट शंकर में भी लिया गया था. इस गाना में सूरज पंचोली ने खूब ठुमके लगाए थे. लोग आज भी ये गाना सुनकर भांगड़ा करने लगते हैं.

Dhurandhar The Revange का ट्रेलर देखकर पगलाए फैंस फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' का ट्रेलर देखकर लोग पागल हो गए हैं. हालांकि इस बार फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' के ट्रेलर में उतनी मारकाट नहीं दिखाई गई है जितनी लोगों ने सोची थी.

Dhurandhar The Revange के गाने पर कमेंट कर रहे हैं लोग लोग लगातार फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' के ट्रेलर पर कमेंट कर रहे हैं. मजेदार बात ये है कि फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' के किरदारों की बजाय लोग गाने के बारे में बात कर रहे हैं.

