Dhurandhar The Revenge: 3 मिनट 26 सेकेंड का ट्रेलर रिलीज होते ही वायरल हुआ ये पंजाबी गाना, जिसकी धुन पर मची मारकाट

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर ने मचाया बवाल
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' यानी 'धुरंधर द रिवेंज' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में रणवीर सिंह, आर माधवन और अक्षय खन्ना की झलक देखने के मिल रही है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे रहमान डकैत की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल मच जाता है. वहीं हमजा, रहमान डकैत की कुर्सी छीनने निकल जाता है. सत्ता हासिल करने के लिए रहमान डकैत का ये नकली शागिर्द खूब मारकाट मचाता है. जब ट्रेलर में मारपीट कर रहे हैं तब बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है. आज हम 'धुरंधर 2 रिवेंज' के ट्रेलर में बजने वाले इस गाने के बारे में बात करने वाले हैं.