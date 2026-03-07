Dhurandhar The Revange: रहमान डकैत नहीं बल्कि इस किरदार का हुआ फिल्म से पत्ता साफ? ट्रेलर से मिटा नामोनिशान

1/8





रहमान डकैत नहीं बल्कि इस किरदार का हुआ फिल्म से पत्ता साफ? रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म में रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त तक के किरदारों से पर्दा हटाया जा चुका है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हर किरदार में कुछ न कुछ बदलाव तो देखने को मिल रहा है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस की नजर एक ऐसी चीज पर गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर से एक किरदार गायब है जो कि दूसरे पार्ट के लिए अहम होने वाला था. लोग कह रहे हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स ने इस किरदार को ही गायब कर दिया है. चलिए हम जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ये किरदार आखिर कौन है जिसके चेहरे पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है.

2/8





Dhurandhar The Revange के ट्रेलर में नहीं रिवील हुआ इस शख्स का चेहरा यहां हम बात कर रहे हैं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के किरदार आसिफ अली जरवारी की जो कि पॉलीटीशियन है. धुरंधर में आसिफ अली जरवारी का जबरदस्त किरदार देखने को मिला था.

3/8





कौन है Dhurandhar The Revange का जरवारी आसिफ अली जरवारी वहीं इंसान है जिसने रहमान डकैत को बनाया था. इसी ने ल्यारी के रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को राजनीति में आने का न्योता दिया था. जिसने पाकिस्तान की सूरत बदल दी.

Advertisement

4/8





पाकिस्तान के इस शख्स से इंस्पायर है Dhurandhar The Revange का ये किरदार असल जिंदगी में भी आसिफ अली जरवारी के नामोनिशां मिलते हैं. कहा जाता है कि आसिफ अली जरवारी का किरदार पाकिस्तान पर एक जमाने में राज क चुकीं बेनजीर भुट्टो का पति से प्ररित है.

5/8





रहमान डकैत को बनाने वाला था जरवारी वो जमाल जमीली, जो सत्ता में मजबूत था, उसे पीछे छोड़कर खुद सत्ता में खुद को मजूबत करने की चाह रखता है. इस काम को अंजाम देने के लिए आसिफ अली जरवारी ने रहमान डकैत का इस्तेमाल किया था.

6/8





Dhurandhar The Revange का ट्रेलर देखकर फैंस को लगा सदमा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर में आसिफ अली जरवारी के चेहरे को सीक्रेट रखा गया है. ट्रेलर में आसिफ अली जरवारी को जिस तरह से गायब किया गया है उसे देखकर सबको शक हो गया है.

Advertisement

7/8





Dhurandhar The Revange में हमजा की मदद करेगा जरवारी? भले ही आसिफ अली जरवारी फिल्म के ट्रेलर में न दिख रहा हो लेकिन ये फिल्म में जरूर नजर आएगा. इस शख्स की मदद से ही हमजा बड़ा आदमी बनने वाला है. अब ये कैसे होगा ये देखने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा.

8/8



