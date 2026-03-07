Dhurandhar The Revange: रहमान डकैत नहीं बल्कि इस किरदार का हुआ फिल्म से पत्ता साफ? ट्रेलर से मिटा नामोनिशान

रहमान डकैत नहीं बल्कि इस किरदार का हुआ फिल्म से पत्ता साफ?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म में रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त तक के किरदारों से पर्दा हटाया जा चुका है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हर किरदार में कुछ न कुछ बदलाव तो देखने को मिल रहा है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस की नजर एक ऐसी चीज पर गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर से एक किरदार गायब है जो कि दूसरे पार्ट के लिए अहम होने वाला था. लोग कह रहे हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स ने इस किरदार को ही गायब कर दिया है. चलिए हम जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ये किरदार आखिर कौन है जिसके चेहरे पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है.