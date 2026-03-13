खौफनाक खिलजी से धुरंधर के हमजा तक, रणवीर सिंह की इन 6 फिल्मों ने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, Dhurandhar 2 से पहले निपटा डालें

1/8





रणवीर सिंह की इन 5 फिल्मों ने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस Ranveer Singh Top 6 Movies: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर जारी किया गया था, जिसके बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच चुकी हैं. अगर आप भी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले रणवीर सिंह की 6 (Ranveer Singh Top 6 Movies) ऐसी फिल्मों को निपटें लें, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गदर काट रही है.

2/8





Dhurandhar 2 से पहले निपटा डालें रणवीर की ये फिल्में 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की आंधी के बीच रणवीर सिंह की 6 ऐसी फिल्में हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इन दिनों खूब ट्रेंड कर रही हैं. ऐसे में 'धुरंधर 2' से पहले ये मूवीज जरूर देख डालें ये आपके जोश को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगी. तो चलिए जानते हैं ये फिल्में कौन-कौन सी हैं.

3/8





पहले नंबर है Dhurandhar नेटफ्लिक्स पर छाई रणवीर सिंह की टॉप 6 फिल्मों में सबसे ऊपर 'धुरंधर' (Dhurandhar) का नाम है. इस फिल्म में रणवीर ने हमजा बनकर कमाल कर दिया था. उनके किरदार से लेकर उनकी एक्टिंग तक को खूब सराहा गया. ये फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी.

Advertisement

4/8





रणवीर की इस मूवी ने छापे थे 571.98 करोड़ रुपए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिल्म 'पद्मावत' (Padmavat) का नाम है, जिसमें रणवीर सिंह ने खिलजी के रोल निभाया था. 2018 में रिलीज हुई करीब 215 करोड़ के बजट वाली इस मूवी ने दुनिया भर में 571.98 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था.

5/8





तीसरे नंबर पर इस फ्लॉप मूवी ने बनाई जगह रणवीर सिंह की टॉप 6 फिल्मों में तीसरे नंबर पर '83' ने जगह बनाई है. ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भले ही हिट नहीं हुई थी, लेकिन ये दर्शकों को काफी पसंद आई थी. इसकी कहानी महान क्रिकेटर कपिल देव के 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी पर आधारित थी. 270 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने दुनिया भर में 200 करोड़ का कलेक्शन किया था.

6/8





अनुष्का-रणवीर की इस फिल्म का कितना था कलेक्शन? इस लिस्ट में रणवीर सिंह की साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' (Ladies vs Ricky Bahl) भी शामिल है. इसने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा स्टारर ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी. 20 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने दुनिया भर में 53.65 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

Advertisement

7/8





51 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने छापे थे खूब नोट साल 2014 में रिलीज हुई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गुंडे' (Gunday) भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें रणवीर सिंह के साथ अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी लीड रोल में नजर आए थे. 51 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने दुनिया भर में 130.90 करोड़ रुपए की कमाई की थी और 'धुरंधर 2' के शोर में ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है.

8/8



