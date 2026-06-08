Dimple Kapadia: 16 की उम्र में Bobby से धमाका, फिर हॉलीवुड में डंका! डिंपल कपाड़िया के वो 6 किरदार जिन्होंने रच दिया इतिहास

डिंपल कपाड़िया के वो 6 किरदार जिन्होंने रच दिया इतिहास

Dimple Kapadia Top 6 Movies: बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल और कड़क एक्ट्रेसेस में से एक डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) ने जब साल 1973 में महज 16 साल की उम्र में फिल्म 'बॉबी' (Bobby) से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, तो उनकी समंदर जैसी गहरी आंखों और बेबाक अंदाज ने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था. हालांकि, उनकी खूबसूरती का जादू और एक्टिंग का जलवा सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके अभिनय के चर्चे हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों तक रहे हैं.