पहले सीक्रेट अफेयर और फिर चोरीछिपे किया बच्चा... जब भरी जवानी में बदनाम हुई एक्ट्रेस, कहलाई 'बिन ब्याही मां'

जब भरी जवानी में बदनाम हुई एक्ट्रेस

बॉलीवुड और टीवी की दुनिया अफवाहों से भरी है. आपकी एक गलती और आपका नाम बदनाम... इंडस्ट्री की बहुत सी हसीनाएं अफवाहों का शिकार हो चुकी हैं. आज भी हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका लोगों ने जीना हराम कर दिया था. लोग दावा करते थे कि ये हसीना बिन ब्याही मां है. कहा जाता है कि इस अदाकारा ने पहले अपने कोस्टार को डेट किया और फिर बिना शादी के उसके बच्चे की मां बन गई. जिसके बाद इस हसीना की खूब बदनामी हुई. ये हसीना कोई और नहीं बल्कि अविका गौर थी, जिसको आप बालिका वधू के नाम से जानते हैं.