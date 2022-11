ब्रेकअप के बाद टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा संग दिखीं दिशा पाटनी, साथ में था मिस्ट्री बॉय !! फैंस का घूमा दिमाग Disha Patani spotted at the airport with Tiger Shroff's sister along with mystery boy: बॉलीवुड फिल्म स्टार दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के ब्रेकअप की खबरों के बीच एक्टर की बहन कृष्णा और मिस्ट्री बॉय के साथ स्पॉट हुई थी। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं।