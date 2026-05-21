सेट पर कैसा होता था Divya Bharti और ममता कुलकर्णी का बर्ताव? 90s की बैकग्राउंड डांसर ने खोला राज, कहा- 'बहुत अकड़ू...'

सेट पर कैसा होता था Divya Bharti और ममता कुलकर्णी का बर्ताव?

Rubina Khan Reveals Divya Bharti Mamta Kulkarni Behavior On Set: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पर्दे पर अक्सर शांत, सुशील और सादगी भरे रोल निभाते देखकर कई बार लोगों के मन में ये सवाल जरूर खटकते हैं कि, फिल्मों में इतनी सीधी-साधी नजर आने वाली ये हसीनाएं असल जिंदगी में या फिर सेट पर कैसी होती होंगी? हालांकि, अब इस बारे में बेहद चौंकाने वाली बात पता चली है. 90s की वेटरन बैकग्राउंड डांसर रुबीना खान ने हाल ही में ऐसे-ऐसे राज खोले हैं, जिसके बाद पर्दे पर हर मासूम दिखने वाली हसीना से आपका भरोसा उठा जाएगा.