Divyanka Sirohi Death: पोस्टमार्टम के बिना अंतिम संस्कार, क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है दिव्यांका सिरोही का परिवार?

क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है दिव्यांका सिरोही का परिवार?
हरियाणवी एक्ट्रेस Divyanka Sirohi की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. कुछ समय पहले ही Divyanka Sirohi अपने घर में गिर गई. इस दौरान Divyanka Sirohi के सिर में चोट लगी. बताया जा रहा है कि सिर में चोट लगने और हार्ट अटैक के चलते ही Divyanka Sirohi की मौत हुई है. हालांकि मौत के बाद अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. दावा तो ये तक किया जा रहा है कि Divyanka Sirohi का परिवार जमाने से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है. चलिए जानते हैं कि Divyanka Sirohi के फैंस को ऐसा क्यों लग रहा है.