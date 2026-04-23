Divyanka Sirohi Death: पोस्टमार्टम के बिना अंतिम संस्कार, क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है दिव्यांका सिरोही का परिवार?

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क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है दिव्यांका सिरोही का परिवार? हरियाणवी एक्ट्रेस Divyanka Sirohi की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. कुछ समय पहले ही Divyanka Sirohi अपने घर में गिर गई. इस दौरान Divyanka Sirohi के सिर में चोट लगी. बताया जा रहा है कि सिर में चोट लगने और हार्ट अटैक के चलते ही Divyanka Sirohi की मौत हुई है. हालांकि मौत के बाद अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. दावा तो ये तक किया जा रहा है कि Divyanka Sirohi का परिवार जमाने से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है. चलिए जानते हैं कि Divyanka Sirohi के फैंस को ऐसा क्यों लग रहा है.

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जरा सी उम्र में Divyanka Sirohi की हुई मौत आपको बता दें कि की उम्र केवल 30 साल थी. 30 सालों में ही Divyanka Sirohi ने हरियाणा इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. Divyanka Sirohi कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुकी थीं.

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अस्पताल में था Divyanka Sirohi का ऐसा हाल बताया जा रहा है कि जब घर पर परिवार के लोग पहुंचे तब तक Divyanka Sirohi का शरीर ठंडा पड़ चुका है. अस्पताल में डॉक्टर्स ने Divyanka Sirohi को मृत घोषित कर दिया.

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Divyanka Sirohi के परिवार पर है लोगों को शक संदिग्ध हालात में मौत होने के बाद पोस्टमार्टम करवाना जरुरी होता है. ऐसे में Divyanka Sirohi के परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से ही इनकार कर दिया.

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क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं Divyanka Sirohi का परिवार इतना ही नहीं Divyanka Sirohi के परिवार ने आननफानन उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया. खबर फैलने तक Divyanka Sirohi का अंतिम संस्कार हो चुका था. ऐसे में माना जा रहा है कि Divyanka Sirohi का परिवार कुछ तो छिपा रहा है.

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Divyanka Sirohi ने क्यों नहीं खाया था खाना? परिवार ने दावा किया है कि उस दिन दोपहर के बाद Divyanka Sirohi ने खाना नहीं खाया था. अब फैंस पूछ रहे हैं कि Divyanka Sirohi के साथ ऐसा क्या हुआ जो उनको अचानक भूख लगनी बंद हो गई.

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परिवार ने Divyanka Sirohi के बारे में दिया ये बयान Divyanka Sirohi का परिवार चिल्ला चिल्लाकर केवल एक ही बात बोल रहा है कि Divyanka Sirohi को हार्ट अटैक आया था. यहां मजेदार बात ये है कि अगर ये सिर्फ हार्ट अटैक था तो पोस्टमार्टम करवाने से परिवार पीछे क्यों हटा.

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