Drishyam 3 Cast Fee: 'दृश्यम 3' के लिए मोहनलाल ने वसूल की दोगुनी फीस, बाकी सितारों की सैलरी सुन रह घूम जाएगा सिर!

'दृश्यम 3' के लिए सितारों ने मेकर्स की जेब कितनी ढीली की?

Drishyam 3 Star Cast Fees: जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मलयालम सिनेमा की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' (Drishyam) का तीसरा पार्ट 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. एक बार फिर से मोहनलाल (Mohanlal), मीना (Meena), अनसिबा हसन, एस्थर अनिल और आशा शरथ की दमदार जोड़ी पर्दे पर वापसी कर रही है. हालांकि, फिल्म रिलीज से पहले इसकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो सितारों ने पहले सीजन के मुकाबले इस बार दोगुना चार्ज किया है. तो चलिए जानते हैं किसे कितनी फीस मिली?