Naagin की वो 5 हसीनाएं जिन्हें फैंस आज भी नहीं करना चाहते याद, शो तो रहा हिट लेकिन एक्ट्रेसेस हुईं फ्लॉप!

Naagin की वो 5 हसीनाएं जिन्हें फैंस आज भी नहीं करना चाहते याद Naagin Show 5 Flopped Actresses: टीवी की दुनिया में 'नागिन' (Naagin) होना किसी जैकपॉट से कम नहीं माना जाता है. एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरनैचुरल शो 'नागिन' ने मौनी रॉय (Mouni Roy) से लेकर तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) तक कई एक्ट्रेसेस को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया, लेकिन कहते हैं न हर किसी की किस्मत इतनी लकी नहीं होती है. यही एकता कपूर के इस सुपरहिट सुपरनैचुरल फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनी कुछ अभिनेत्रियों के साथ भी हुआ. जो इस सुपरहिट शो का हिस्सा होते हुए भी फ्लॉप रहीं.

दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रहीं ये हसीनाएं एक तरफ जहां 'नागिन' (Naagin) की टीआरपी आसमान पर रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ इन 5 हसीनाओं का करियर ढलान की ओर बढ़ता रहा. 'नागिन' में अपनी ग्लैमरस अदाओं के बाद भी ये एक्ट्रेसेस दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहीं. आइए जानते हैं ये हसीनाएं कौन हैं.

Naagin के किस सीजन में नजर आईं थी माहिरा? पहले नंबर पर आती हैं 'बिग बॉस' (Bigg Boss) फेम माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) जो टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं. माहिरा ने 'नागिन' के सीजन 3 में चुड़ैल का निगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन इस शो में दर्शकों को माहिरा शर्मा कुछ खास पसंद नहीं आई और वो फ्लॉप साबित हुई.

Naagin 6 में अदा ने फैंस को किया निराश दूसरे नंबर पर ग्लैमरस एक्ट्रेस अदा खान (Adaa Khan) का नाम आता है. अदा ने 'नागिन' के पहले सीजन में काली नागिन का रोल निभाया था, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था और काफी फेम मिला, लेकिन 'नागिन 6' (Naagin 6) में अदा खान का किरदार लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और वो इस हिट शो का हिस्सा होते हुए भी फ्लॉप साबित हुईं.

Naagin पर टीवी पर फ्लॉप हुईं हॉट एक्ट्रेस तीसरे नंबर पर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) का नाम आता है. करिश्मा को 'नागिन' के तीसरे सीजन में देखा गया था, लेकिन दर्शकों को उनकी एक्टिंग की कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से टीवी की ये हॉट एक्ट्रेस भी फ्लॉप रही.

कुछ एपिसोड बाद रिप्लेस हुईं Hina Khan चौथे नंबर पर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) का नाम है. हिना को 'नागिन' के सीजन 5 में लीड रोल में नजर आईं थी. हालांकि, वो सिर्फ कुछ ही एपिसोड कर पाईं और बाद में उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया गया. इसके पीछे की वजह ही दर्शकों को उनका नागिर किरदार पसंद न आना है.

