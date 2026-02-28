ईरान के ये एक्टर्स बॉलीवुड में हैं एक्टिव, जबरदस्त एक्टिंग से इंडस्ट्री में कर रहे राज

1/7





बॉलीवुड में काम कर रहे हैं ये ईरानियन एक्टर्स अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त तौर पर ईरान पर हमला किया है. इस हमले के बाद पूरी दुनिया में खलबची मची है और सबकी निगाहें इस युद्ध पर टिकी हुई हैं. इस हमले से भारत समेत कई देशों पर असर पड़ने वाला है. इसी बीच आपको बताते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ईरान के रहने वाले कई एक्टर्स काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जबरदस्त अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा है. ये स्टार्स फिल्मों के साथ ही वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि बॉलीवुड में कौन से ईरानियन एक्टर्स एक्टिव हैं.

एलनाज नौरोजी ईरान की रहने वाली एलनाज नौरोजी इंडियन सिनेमा में एक्टिव हैं. वह अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है. 33 साल की एलनाज नौरोजी को 'मस्ती 4', 'जुग जुग जियो', 'तेहरान' जैसी मूवीज में देखा गया है.

मंदाना करीमी मंदाना करीमी ईरानियन मूल की एक्ट्रेसेस हैं और वह 'रॉय' और 'थार' सहित कई मूवीज में नजर आई हैं. मंदाना करीमी 'बिग बॉस' समेत कई रियलिटी शोज का हिस्सा रही हैं.

मरियम जकारिया ईरान की एक्ट्रेस मरियम जकारिया ने साल 2009 में फिल्म 'पेइंग गेस्ट' से बॉलीवुड में डब्यू किया और इसके बाद अलग-अलग भाषाओं की फिल्म में नजर आईं. उन्होंने 'ग्रैंड मस्ती', 'एजेंट विनोद' जैसी मूवीज में काम किया है. इसके अलावा वह कई आइटम नंबर में नजर आई हैं.

सज्जाद डेलैफ्रोज सज्जाद डेलैफ्रोज ईरान के रहने वाले हैं और बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही टीवी और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं. सज्जाद डेलैफ्रोज ने 'बेबी', 'टाइगर जिंदा है', 'फ्रेडी', 'हीरोपंती' जैसी मूवीज में काम किया है. उन्होंने वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' में अपने किरदार से ध्यान खींचा था.

फिल्म सुबह-ओ-शाम साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म 'सुबह-ओ-शाम' में इंडियन स्टार संजीव कुमार और वहीदा रहमान के साथ ईरानी एक्टर मोहम्मद अली फरदीन थे. ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जो ईरान में शूट की गई थी.

