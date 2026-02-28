ईरान के ये एक्टर्स बॉलीवुड में हैं एक्टिव, जबरदस्त एक्टिंग से इंडस्ट्री में कर रहे राज

बॉलीवुड में काम कर रहे हैं ये ईरानियन एक्टर्स
अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त तौर पर ईरान पर हमला किया है. इस हमले के बाद पूरी दुनिया में खलबची मची है और सबकी निगाहें इस युद्ध पर टिकी हुई हैं. इस हमले से भारत समेत कई देशों पर असर पड़ने वाला है. इसी बीच आपको बताते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ईरान के रहने वाले कई एक्टर्स काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जबरदस्त अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा है. ये स्टार्स फिल्मों के साथ ही वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि बॉलीवुड में कौन से ईरानियन एक्टर्स एक्टिव हैं.