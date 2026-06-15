Erling Haaland: कौन हैं इसाबेल जोहानसन, जिन्होंने फुटबॉल के 'गोल मशीन' का चुराया दिल? दिलचस्प है एर्लिंग हालैंड की लव स्टोरी

कौन हैं इसाबेल जोहानसन, जिन्होंने फुटबॉल के 'गोल मशीन' का चुराया दिल?

Erling Haaland and Isabel Haugseng Johansen Love Story: 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' शुरू हो चुका है और दर्शकों से लेकर फैंस तक की नजरें नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड पर टिकी हुईं है, जो मैदान में उतरते ही विरोधियों के छक्के छुड़ा देता है. इस मेगा टूर्नामेंट के बीच जहां हर कोई हालैंड के पैरों के जादू और उनकी खतरनाक स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, वहीं मैदान के बाहर इस स्टार फुटबॉलर की लव लाइफ ने तहलका मचा रखा है. 'वर्ल्ड कप 2026' के बीच फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर वह कौन है, जिसने दुनिया के सबसे खूंखार स्ट्राइकर के दिल को 'गोल' कर दिया है?