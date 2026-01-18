8.2 की रेटिंग वाली फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, अब OTT पर काट रही गदर! बजट सुन उड़ जाएंगे तोते

1/9





8.2 की रेटिंग वाली फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम OTT Trending No. 1: हर महीने सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ का शोर कई महीनों तक चलता है, तो कुछ का एक-दो हफ्तों में ही शांत हो जाता है, लेकिन इसकी किस्मत सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से तय नहीं की जा सकती, क्योंकि कई बार एक बेहतरीन कहानी सिनेमाघरों की चकाचौंध में कहीं खो जाती है, लेकिन जब वही डिजिटल पर्दे पर आती है, तो सुनामी ला देती है.

थिएटर में निकला दम कुछ ऐसा ही हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म के साथ भी देखने को मिल रहा है, जिसका थिएटर्स में तो दम निकल गया लेकिन जैसे ही ये ओटीटी पर आई नंबर 1 ट्रेंड हो गई.

कब रिलीज हुई थी '120 बहादुर'? जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' (120 Bahadur) है. भारी-भरकम बजट और जबरदस्त प्रोमोशन के बावजूद जब यह फिल्म थिटर्स में आई, तो बॉक्स ऑफिस पर इसका दम निकल गया.

रेटिंग से बंद किया ट्रोलर्स का मुंह लेकिन जैसे ही इसे डिजिटल पर्दे पर उतारा गया, तो इसने सुनामी ला दी. 80 करोड़ी ये फिल्म इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जमकर गदर काट रही है. OTT पर आते ही इस फिल्म ने न सिर्फ ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 का पायदान हासि किया, बल्कि इसकी 8.2 की शानदार रेटिंग ने ट्रोलर्स के मुंह बंद कर दिए.

क्या है '120 बहादुर' की कहानी? फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) स्टारर फिल्म '120 बहादुर' अटूट साहस, बलिदान और उन जांबाजों की कहानी है, जो अपनी हार तय होने के बावजूद दुश्मनों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे. यह मूवी 1962 के भारत-चीन युद्ध के एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर आधारित है.

120 जवानों ने हाजारों सैनिकों का किया सामना '120 बहादुर' की कहानी रेजांग ला की लड़ाई की है, जहां कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसमें सिर्फ 120 जवानों ने हजारों की तादाद में आए चीनी सैनिकों का सामना किया था.

फिल्म में किसका रोल निभाते दिखे फरहान? इस ऐतिहासिक कहानी वाली फिल्म में फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने लीड रोल में नजर आए थे. इसमें उन्होंने मेजर शैतान सिंह का किरदार इतनी बखूबी से निभाया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी एक्टर को नहीं बल्कि खुद मेजर को पर्दे पर देख रहे हैं.

OTT पर कहां देख सकते हैं '120 बहादुर'? 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था, लेकिन अब वहीं जब ये 16 जनवरी 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई तो ये रिलीज के साथ ही देश की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी है.

