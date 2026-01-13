ये कैसा ट्रेंड? 2026 के 12 दिन में 2 वीडियो वायरल? 7 मिनट 11 सेकंड के बाद 6 मिनट 39 सेकंड के क्लिप की हो रही चर्चा

सोशल मीडिया पर चल रहा वायरल वीडियो का ट्रेंड
सोशल मीडिया के जरिए कई लोग फर्श से से अर्श तक पहुंचे हैं. लोगों ने नाम के साथ पैसा भी बहुत कमाया है. वहीं, कुछ लोगों के गंदे दिमाग ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया और बदनाम करने ठेका उठा लिया. बीते कई महीने से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने का ट्रेंड जैसा चल गया है. इन वीडियोज का ऐसा ट्रेंड चला कि डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोगों ने फर्जी क्लिप लिंक के नाम से लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है. साल 2026 में अभी 12 दिन हुए हैं और दो वीडियोज की तेजी से चर्चा हो रही है. हालांकि, ये दोनों वीडियो भारत के नहीं है.