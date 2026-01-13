ये कैसा ट्रेंड? 2026 के 12 दिन में 2 वीडियो वायरल? 7 मिनट 11 सेकंड के बाद 6 मिनट 39 सेकंड के क्लिप की हो रही चर्चा

1/8





सोशल मीडिया पर चल रहा वायरल वीडियो का ट्रेंड सोशल मीडिया के जरिए कई लोग फर्श से से अर्श तक पहुंचे हैं. लोगों ने नाम के साथ पैसा भी बहुत कमाया है. वहीं, कुछ लोगों के गंदे दिमाग ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया और बदनाम करने ठेका उठा लिया. बीते कई महीने से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने का ट्रेंड जैसा चल गया है. इन वीडियोज का ऐसा ट्रेंड चला कि डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोगों ने फर्जी क्लिप लिंक के नाम से लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है. साल 2026 में अभी 12 दिन हुए हैं और दो वीडियोज की तेजी से चर्चा हो रही है. हालांकि, ये दोनों वीडियो भारत के नहीं है.

2/8





पाकिस्तानी शख्स उमैर का वीडियो वायरल जनवरी के पहले सप्ताह में पाकिस्तानी शख्स उमैर का एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में वह महिला के साथ नजर आ रहा है. ये 7 मिनट 11 सेकंड का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया.

3/8





उमैर के वीडियो पर मचा हंगामा उमैर को पाकिस्तान का इंफ्लुएंसर बताया जाता है. उसके वीडियो पर काफी हंगामा मचा हुआ है. उसके इस वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है.

Advertisement

4/8





फातिमा जटोई का वीडियो आया सामने सोशल मीडिया पर फातिमा जटोई चर्चा में है. दरअसल, इस लड़की को लेकर कहा जा रहा है कि उसका 6 मिनट 39 सेकंड का प्राइवेट वीडियो सामने आया है. हालांकि, इस वीडियो की सही होने के पुष्टि नहीं हुई है.

5/8





फातिम जटोई बोलीं- 'बदनाम किया जा रहा है' फातिमा जटोई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रह हैं कि एआई के जरिए उनका वीडियो बनाया गया है. उनका कहना है कि उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है.

6/8





भारत में कई प्राइवेट वीडियोज हुए वायरल गौरतलब है कि बीते साल 2025 में भारत में भी इस तरह के कई प्राइवेट वीडियो सामने आए हैं. इनमें 19 मिनट 34 सेकंड से लेकर पायल गेमिंग के कथित वीडियो शामिल हैं. इन वीडियो में कुछ सही थे तो कुछ एआई जेनरेटेड थे.

Advertisement

7/8





सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा फायदा भारत या किसी दूसरे देश के लोगों के इन प्राइवेट वीडियोज ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया है. इस किस तरह का टेंड चल पड़ा है कि कुछ गलत लोग अपने फायदे के लिए लोगों को बदनाम करने पर तुले हैं.

8/8



